Weit verzweigte Kooperationen tragen Früchte

Jahrelange Begleitung

Johanna ist 19 Jahre alt und studiert bereits Jura im vierten Semester. Ihre Schwester Antonia ist 16 und wird nächstes Jahr ihr Abitur machen, Neigungsfach Musik. Beide haben mit sechs Jahren angefangen, Klavier zu spielen. „Nun gehören sie schon zu den Dinosauriern der Musikschule“, freut sich ihre Lehrerin und Musikschulleiterin Fedra Blido. „Es bereitet mir immer wieder Freude, Kinder auf ihrem musikalischen Weg über Jahre zu begleiten“, so Blido.

„Das Grundschulalter eignet sich am besten zum Erlernen eines Instruments“, erklärt die Klavierpädagogin. „Denn ein reflektiertes Lernen ist für Schüler wichtig, um Fortschritte zu erzielen.“ Da sei der Wettbewerb „Jugend musiziert“ eine tolle Motivation für Schüler, das erlernte Können unter Beweis zu stellen.

„Mir gefällt bei „Jugend musiziert“ am besten, ein Ziel bei den Proben vor Augen zu haben“, erläutert Antonia. Johanna macht es Spaß, die Stücke auf so hohem Niveau zu spielen. Die Vorbereitung auf den Wettbewerb seien nämlich enorm. Extra Proben, intensive musikalische Arbeit und Disziplin sorgen für Erfolg.

Erster Schritt einer Musikkarriere

Ins Repertoire ihrer Stücke während des Wettbewerbs gehörten Pflichtstücke aus verschieden Epochen. Je nach Altersgruppe erhöht sich der Schwierigkeitsgrad. Teilnehmen können Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr in ganz Deutschland. Knapp eine Million Kinder haben in den 55 Jahren des Bestehens bei „Jugend musiziert“ mitgemacht. Für viele von ihnen war dies der erste Schritt in eine erfolgreiche Musikkarriere. Die Länge des Vortrags richtet sich nach der Altersgruppe und den Anforderungen in den einzelnen Kategorien und reicht von zehn bis 20 Minuten.

„Am besten hat uns das moderne Stück in unserem Klaviervorspiel gefallen“, schwärmen Antonia und Johanna. „Das Stück ,The serpent’s kiss’ von William Bolcom, übersetzt „Der Schlangenkuss“, ist rhythmisch kompliziert und anspruchsvoll. Neben dem Klavierspiel enthält es Elemente aus Klopfen, Schnalzen und Stampfen rund ums Klavier“, erzählen die Geschwister begeistert.

Seit 2001 leitet Fedra Blido gemeinsam mit Ihrem Ehemann Stefan Blido die Musikschule. Seitdem haben sie das Instrumentenprofil ausgebaut und versucht durch qualifizierte Lehrer, eine Garantie für das „anständiges Erlernen eines Instruments“ zu geben. „Gerade die Grundlagen wie Technik und Rhythmik sind wichtige Voraussetzungen beim Spielen eines Instruments“, stellt die Konzertpianistin klar.

Ob musikalische Früherziehung, Gesang, Instrumente in jeglicher Form: Die Städtische Musikschule ist breit aufgestellt. Auch eine eigene kleine Band gehört zu den zahlreichen Ensembles. Fedra Blido ist es wichtig, neben dem Proben, eine gesunde Mischung aus Üben und freier Kindheit zu haben. Der Wettbewerb sei zur Motivation und als positives musikalisches Erlebnis gedacht.

Blido ist außerdem Gründungsmitglied des Regionalausschusses „Jugend musiziert“ für die Kreise Hohenlohe, Main-Tauber und Schwäbisch Hall. Ihr Mann und sie treten neben ihrer Schulleitertätigkeit auch professionell in Konzerten auf, mal als Klavier-Duo oder auch Solo.

„Die Schule hat derzeit etwa 680 Schüler und 33 qualifizierte Lehrer. Wir tragen mit unserer Arbeit zu einem lebendigen, kulturellen Leben in der Stadt bei“, erläutert die Klavierpädagogin die Rolle der Musikschule in Wertheim. Besonders wichtig seien dem Musikschulleiterehepaar die zahlreichen Kooperationen mit Vereinen, Kindergärten und Schulen der Stadt.

Gefördert durch die Stadt, profitieren so schon die Jüngsten von dem musikalischen Angebot – oft kostenlos in den Einrichtungen. Gerade die musikalische Früherziehung könne man nicht mehr mit früher vergleichen, betont Fedra Blido. „Vor Jahrzehnten mussten die Kinder dasitzen und ihr Glockenspiel üben. Heute versteht sich unter frühmusischer Bildung viel mehr. Da dürfen die Kinder sich bewegen, ausprobieren und singen.“ Es ist eine attraktive Mischung aus Musik, Sprache und Bewegung mit ergo-therapeutischen Elementen.

„Das Erlernen eines Instruments oder das professionelle Singen lernen ist für jedes Kind nur von Vorteil“, ist die Lehrerin überzeugt. „Die beiden Gehirnhälften müssen sich dabei besonders vernetzen. Davon profitiert das Kind ein Leben lang.“

