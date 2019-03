Weiterer Neubau für 37 Millionen Euro

Der Kaufvertrag für eine zweite, große Ansiedlungsfläche der Firma Warema Renkhoff SE am Almosenberg in Bettingen ist notariell beurkundet.

Wertheim. Auf dem 63 000 Quadratmeter großen Grundstück plant der europäische Marktführer für technische Sonnenschutzprodukte mit Sitz in Marktheidenfeld den Bau eines Logistikzentrums und einer Produktionsstätte mit rund 300 Arbeitsplätzen. Der Gemeinderat hatte den Grundstücksverkauf am 17. Dezember beschlossen.

In zwei Abschnitten

Warema will ab Herbst 2019 in zwei Bauabschnitten mit der Errichtung des neuen Logistikzentrums mit Büroflächen sowie einer Produktionsstätte für mechanische Metallbearbeitung und Oberflächentechnik (Pulverbeschichtung) beginnen. Das Investitionsvolumen beläuft sich in Summe auf rund 37 Millionen Euro.

Der Abschluss des Kaufvertrages ist ein weiterer Meilenstein zur Realisierung des bedeutenden Ansiedlungsvorhabens. Warema arbeitet bereits mit Hochdruck an der Erstellung der Bauantragsunterlagen. Spätestens Anfang Mai soll der Bauantrag der Stadtverwaltung vorliegen.

Eine Entscheidung, ob das Projekt in Abschnitten oder in einem Zug ausgeführt wird, werden Aufsichtsrat und Vorstand bis Ende April treffen. Baubeginn für das Vorhaben könnte nach Erteilung der Baugenehmigung im Herbst dieses Jahres sein. Der neue Warema-Standort am „Hymerring“ liegt in Sichtweite des „Warema Sun Forums“. Seit Anfang Februar sind die Bauarbeiten für den neuartigen Showroom im Gang.

Der Showroom

Der architektonische Blickfang auf einem rund 7 800 Quadratmeter großen Grundstück an der Zufahrt zum Wertheim Village soll bis Frühjahr 2020 fertig sein. Auch der noch in Marktheidenfeld ansässige, regionale Vertriebsstandort mit etwa 40 Beschäftigten wird hierher verlagert. Das Projekt umfasst Investitionen in Höhe von sieben Millionen Euro.

Die Firma Warema Renkhoff SE ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Marktheidenfeld. Der führende Sonnenlicht-Manager produziert Schutzsysteme für innen und außen. Unter dem Dach der Warema Renkhoff SE sind in verschiedenen Produktions- und Vertriebsgesellschaften rund 3700 Mitarbeiter beschäftigt, die sich auf ein internationales Netz von 13 Vertriebsgesellschaften und 20 Standorte verteilen. Der Jahresumsatz lag 2017 bei rund 460 Millionen Euro. pm

Mittwoch, 27.03.2019