Weiterer Schritt zu verbesserter Infrastruktur

Anzeige

Die kurze Bauzeit sei nur durch die verlässlichen Partner möglich gewesen. Er dankte ihnen für das Einhalten von Bauzeit und Kostenrahmen. Weiterhin hilfreich waren die Erfahrungen beim Umbau anderer Filialen. Seit 2011 gestalte man diese nach ähnlichem Muster. Eine Erweiterung sei nur durch Zukauf von Fläche der Wohnbau Wertheim möglich geworden. Bereits seit 1976 habe man einen Standort am Wartberg.

Die neue Filiale biete noch mehr Service. So gibt es einen hellen geräumigen Selbstbedienungsbereich mit Kontoauszugsdrucker und einem Ein- und Auszahlungsautomaten, an dem man auch Prepaidguthaben für das Mobiltelefon aufladen kann. Daran schießt sich ein offener Dialogbereich und eine komfortable helle Beratungszone an.

In letzterer sorgt viel Glas für Helligkeit aber zugleich für Abtrennungen, um die Diskretion zu gewährleisten. Insgesamt investierte das Finanzinstitut 500 000 Euro in den Umbau und die Erweiterung. „Viel Geld, aber wir glauben an diesen wichtigen Standort mit treuen Kunden“, so Vogel. Zudem sehe man in ihm Wachstumspotenzial.

Bürgermeister Wolfgang Stein betonte, es sei ein guter Tag für den Wartberg. Die Sparkasse habe alles richtig gemacht, es sei eine neue Filiale entstanden, wie man sie sich wünsche. „Sie sieht klasse aus und hat Atmosphäre.“ Es sei schön, dass auf dem Wartberg als zweitgrößtem Stadtteil solch eine Infrastruktur geschaffen wurde. Für gute Lösungen sei man immer offen, verwies er auf die zugewonnene Fläche der Filiale.

„In Wertheim investieren sie immer richtig“, gab er dem Bankvorstand mit auf den Weg. Der Wartberg sei zur Zeit auch Zentrum der städtischen Investitionen, verwies er beispielsweise auf die Sanierung der Otfried-Preußler-Schule am Standort Frankenplatz und das neue Familienzentrum. Der Stadtteil biete mit 3000 Einwohnern ein großes Potenzial. Gerade weil die Gesellschaft immer älter werde, sei es umso wichtiger, dass Bankgeschäfte fußläufig vor Ort erledigt werden können. „Wir freuen uns schon auf die nächsten Investitionen ihrer Bank in Wertheim“, so Bürgermeister Wolfgang Stein.

Dr. Antonia Hollerbach, Geschäftsführerin von „UniversalProjekt“, erklärte, zu einem Projekt wie diesem Umbau gehöre Mut. Den habe die Sparkasse bewiesen und richtig investiert. Sie dankte den Bankverantwortlichen für die gute Zusammenarbeit.

„Wir sind glücklich von ihrem Kunden zu ihrem Dienstleiter geworden zu sein“, ergänzte sie. Für die Zukunft der Filiale wünschte sie gutes Gelingen. Im Anschluss überreichte sie einen gebackenen symbolischen Schlüssel an die Bankverantwortlichen und Bürgermeister Wolfgang Stein.

Thomas Ries, Filialleiter auf dem Wartberg, dankte „UniversalProjekt“ für die gute Arbeit. Er würdigte zudem den Bankenvorstand und alle am Bau beteiligten Mitarbeiter. „Die neue Filiale ist toll geworden, kein Vergleich zu vorher“, war er überzeugt.

Nach den kalten Wochen im Container als Übergangslösung während des Umbaus mache es noch mehr Spaß, in den neuen Räumen zu sein. Die Kundenresonanz in den ersten Stunden des Eröffnungstags habe gezeigt, dass man alles richtig gemacht habe. Im Laufe des Tages nutzten viele Kunden die Chance, sich die neue Filiale anzusehen und an einem Gewinnspiel teilzunehmen. bdg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.03.2018