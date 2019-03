Wertheim.Eine erste Kooperation aller kultureller Institutionen und Wertheimer Schulen nach Einladung der Stadtverwaltung Wertheim fand zwischen dem Glasmuseum Wertheim und der Comenius-Realschule während deren Projektwoche am Montag, 18. März, im Glasmuseum von 9 bis 12 Uhr statt.

Rohstoff Nummer eins

Beteiligt waren Biologie- und Mathematiklehrer Christian Schindler und seine Klasse 6d mit 22 Schülern. Das vom Glasmuseum Wertheim vorgeschlagene Thema „Wasser, Rohstoff Nr. 1 – Welches Wasser trinken wir . . . in Wertheim?“ passt bildungsplanbezogen gut, da sich die sechste Klasse seit Beginn des Schuljahrs im Fach Naturphänomene mit Wasser im weiteren Sinn (Dichte, Anpassungen von Lebewesen und vieles mehr) auseinandersetzt und aktuell Wasser als Lösungsmittel thematisiert.

Auch das Arbeiten und Rechnen mit Dezimalzahlen war nötig.

Wassersorten verglichen

Am Projekttag wurden die 36 in der Wertheimer Kaufland-Filiale erhältlichen Mineralwässer auf äußere Werte untersucht wie Inhaltsmenge, Flaschenmaterial (Glas, Plastiksorten, Tetrapack), Entfernung zur Quelle und Preis pro Liter. Weiterhin wurden innere Werte aufgelistet, bezüglich des Mineralgehalts der angebotenen Wassersorten. In sechs Gruppen erarbeiteten die Schüler Steckbriefe für ihre sechs Flaschen. Nun konnten die inneren und äußeren Werte zwar verglichen werden, aber um sie bewerten zu können, fehlten die Bewertungskriterien.

Was ist besser, ein hoher oder ein niedriger Natriumgehalt? Wozu braucht der menschliche Körper die Mineralien und wie viel davon? Mit ihren Handys recherchierten die Schüler im Internet auf von Christian Schindler angegebene Links. Um die Steckbriefe mit ihrem jeweiligen Rang versehen zu können, mussten die Gruppen ihre Informationen untereinander austauschen. Zum Wasser in der Main-Tauber-Stadt gehört natürlich auch das Trinkwasser – hierfür wurde der Analysebericht der Stadtwerke herangezogen.

Ausstellung im Museum

Sämtliche Mineralwasserflaschen wurden im „Großen Haus“ mit ihren Steckbriefen in einer offenen Vitrine aufgehängt. Das Mineralwasser mit der größten Entfernung zur Quelle ist „FIJI“ mit 16 400 Kilometern von den Fidschi-Inseln im Südpazifik. An der Infowand des Glasmuseums werden für die Besucher Fragen zum Thema Trinkwasser, wie etwa „Kann man Regenwasser trinken?“ oder „Kann man zuviel Wasser trinken?“, beantwortet.

Tag des Wassers

Die Klasse 6d der Comenius Realschule hat sich in Begleitung von Christian Schindler und Maren Rausch einem großen Projekt gestellt, viele Details mussten sorgfältig erarbeitet, strukturiert und übertragen werden.

Die Schüler lernten das Glasmuseum aus einer anderen Perspektive kennen – viele kannten es aus ihrem Besuch mit dem Kindergarten. Die Projekt-Ausstellung über das Wertheimer Mineralwasser wird bis zum Ende der Sommerferien, 10. September, im Glasmuseum bleiben. Auf Anfrage an der Museumskasse dürfen die unterschiedlichen Trinkwässer auch verkostet werden, erste Gelegenheit dazu ist heute am 22. März, dem „Tag des Wassers“, der – von der UNESCO und UN-Weltkonferenz eingeführt – seit 1993 jährlich an diesem Datum gefeiert wird.

