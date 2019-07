Welcome Center bietet Beratungen

Wertheim.Das Welcome Center Heilbronn-Franken bietet in Wertheim auch im zweiten Halbjahr 2019 weitere Beratungen an. Sie finden am 4. September, 2. Oktober, 6. November und 4. Dezember jeweils von 13.30 bis 15.30 Uhr im Besprechungsraum 206 des Rathauses statt.

Die Sprechzeit richtet sich an internationale Fachkräfte und ihre Familien, die neu in der Region sind und Fragen rund um die Themen Leben und Arbeiten in Deutschland (zum Beispiel Spracherwerb, Anerkennung ausländischer Abschlüsse oder Arbeitsplatzsuche) haben. Ebenso können Unternehmen das Beratungsangebot nutzen, die Fragen zur Gewinnung und Integration von ausländischen Mitarbeitern haben.

Eine Anmeldung zur Beratung unter Telefon 0 71 31 / 7 66 98 68 oder per E-Mail an welcomecenter@heilbronn-franken.com ist erwünscht. Auch außerhalb der offenen Sprechzeiten vor Ort steht das Welcome Center als Ansprechpartner zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es unter www.welcomecenter-hnf.com im Internet.

Das Welcome Center Heilbronn-Franken unterstützt kleine und mittlere Unternehmen bei der Akquise und Integration von ausländischen Fachkräften.

Gleichzeitig übernimmt es eine Lotsenfunktion: Ziel ist es, internationale Fachkräfte in der Region willkommen zu heißen und ihnen das Ankommen zu erleichtern, damit sie ihr Potenzial entfalten können und die Region Heilbronn-Franken nachhaltig kulturell und wirtschaftlich bereichern.

