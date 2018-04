Welt durch die Augen von Schülern hinterfragt

Anzeige

Wertheim.Laute Witze und Schenkelklopfer sind seine Sache nicht. Dafür sehnt sich Nicolas Schmidt zu sehr nach Stille. Trotzdem legte der Lehrer und Poetry-Slammer am Samstag beim Wertheimer Kleinkunstverein Convenartis ein rasantes Tempo vor, als er von den Erlebnissen seines Alter Egos „Herr Schmied“ inner- und außerhalb des Klassenzimmers berichtete.

Dabei beleuchtete er nicht nur den Alltag an einem bayerischen Gymnasium, sondern nahm auch durch die Fragen der Schüler Punkte wie Rechtsradikalismus, Freiheit oder die Mängel des Schulsystems auf eine etwas andere Art in den Blick. Um zwischendurch „wieder runterzukommen“ interpretierte er mit fester Stimme und Gitarre Folksongs, zum Teil selbst komponiert, teils von anderen Künstlern, vor allem Neil Young.

Es mag an den Ferien gelegen haben, dass sich nur etwa 30 Zuschauer für den Auftritt des Teilnehmers am „Wertheimer Affen 2017“ interessierten. Gerade Lehrer hätten sich sicher in den Schilderungen des Pädagogen wiedergefunden, etwa wenn es an der unpassendsten Stelle im Unterricht heißt: „Herr Schmied, darf ich mal aufs Klo?“ Geschickt variierte der Künstler mit seiner Stimme, um die Schlag auf Schlag abgefeuerten Lehrer-Schüler-Dialoge in Szene zu setzen. Dabei gelang es ihm, immer wieder urplötzlich Tiefe in seine Texte zu bringen, etwa wenn bei einem Malwettbewerb herauskommt, dass ein Junge zu Hause geschlagen wird. Hier merkte man das Interesse Schmidts, der 2016 den „Deutschen Lehrerpreis“ erhielt, an seinen Schülern. „Du gehst nicht verloren, Kai, das verspreche ich dir“, sagte er am Ende des Textes – und man glaubt ihm das.