Wertheim.B. Shimon Schwarzschild feierte kürzlich in New York seinen 90. Geburtstag. Der gebürtige Wertheimer ist durch seine Mitarbeit in nationalen und internationalen Gremien weltweit als Natur- und Umweltschützer anerkannt. Sein Einsatz für bedrohte Arten galt insbesondere den Walen in Kalifornien, der Rettung der Singvögel in Italien sowie unter den Bäumen dem Schutz der Eibe mit ihren Heilkräften

