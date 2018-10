Wenn der Opa mit Pluto und Venus funkt

Geglückt ist die Premiere der Hasenbühne Bettingen am Samstag. Ihr Stück „Je oller, desto doller“ präsentierte sie vor vollem Haus.

Bettingen. Ein 75. Geburtstag sollte eigentlich ein gemütliches Fest im friedvollen Kreis der Familie sein – so aber nicht im Hause Reißer. „Je oller, desto toller“ heißt das Stück, mit dem die Hasenbühne Bettingen am Samstagabend vor vollem Haus Premiere feierte. Diesem Schwank in drei Akten von Regina Rösch folgte das Publikum mit Spannung und viel Gelächter.

Chaotisch und hektisch wurde es schon bei den Vorbereitungen für den Geburtstag von Opa Ludwig (Roland Breuninger). Die eigene Wirtschaft musste geschmückt und das Essen vorbereitet werden. Egon Reißer (Willi Weimer) und sein eher langsam agierender Sohn Xaver (Hendrik Nenner) versuchen ihr Glück in der Gastwirtschaft, was zu vielen amüsanten Situationen führte. Immer wieder muss Egons Frau Hedwig (Sabine Spielmann) ihre Arbeit in der Küche unterbrechen und doch alles selbst machen. Als sie sich den Arm bricht, stehen die Männer quasi vor unlösbaren Aufgaben.

Zu allem Übel erscheinen auch die ersten Gäste, in Person von Ortsvorsteher Kornelius Schreier (Johannes Rücker) und der männerfeindlichen Pfarrersköchin Elvira Seidenfuß (Tanja Barnik). Das Geburtstagskind selbst erschien auch, jedoch noch sehr verschlafen von seinen nächtlichen Aktivitäten. Opa funkt nachts mit Außerirdischen. Was der Familie lieber ist, als seine früheren Eskapaden mit Frauen.

Deshalb haben sein zweiter Sohn Heinrich (Ingo Nenner) und dessen vornehme Frau Resi (Sandra Kuch) ein ganz besonderes Geschenk dabei. In Schottenrock und Dudelsack spielend kam Hobby-Ufologe Winni McDudel (Volker Nenner) herein.

Das Fest, bei dem Wein und Schnaps fließen, ist in vollem Gange. Auch die Vorsitzende des Frauenbundes, Anita Schnabel (Jutta Weimer), ist eingeladen. Resi fühlt sich wie immer sehr wohl als Gast, was Hedwig jedoch anders sieht.

Zu späterer Stunde erzählt Opa von seinem Erlebnis mit den Außerirdischen. Dienstags, donnerstags und sonntags funkt er mit der Venus und montags, mittwochs und freitags mit dem Pluto. Ortsvorsteher Schreier und Opas Söhne sehen ihre Vorteile, wenn dies publik würde: „Da kommen die Leute aus London, Paris und Dertingen“ und man könne mit dem Geld so viel machen. Doch Opa will niemanden dabei haben. Seine Enkel Xaver und Olga und die Tochter von Heinrich (Jessica Nenner) schmieden daraufhin einen Plan. Sie wollen ihrem Opa eine Freude zum 75. Geburtstag machen und ihn die Außerirdischen treffen lassen. Aber samstags funkt’s ja nicht . . . egal.

An diesem Samstag nimmt Ludwig aber doch Kontakt auf. Dreimal kurz geblinkt: „Opa an Venus, Venus bitte kommen!“ Und Venus kommt in Form von Elvira. Seit nunmehr fünf Jahren meldet sich Ludwig zum nächtlichen Schäferstündchen sobald die Luft rein ist. Aber Elvira hat keine Zeit, sie muss morgen für den Landfrauenausflug fit sein. Kein Problem – schließlich gibt’s ja auch noch den Pluto. Anita erscheint, aber auch sie muss leider ablehnen. Gerade als Opa denkt, dass er allein ins Bett muss, kommen zwei seltsame Gestalten durch die Tür. Die beiden „Außerirdischen“ wecken das ganze Haus auf und nun geht es richtig rund.

Nächtliche Gelage

Die Männer liegen nun schon seit drei Nächten auf der Lauer. Sie haben geunkt und geflaggt, aber nichts ist passiert. Aus Angst entführt zu werden, haben sich Resi und Hedwig verbündet. Nun wollen sie dem nächtlichen Gelage ein Ende setzen. Auch Olga und Xaver hecken einen Plan aus, damit endlich wieder Ruhe einkehrt. Opa hat ebenfalls seine eigenen Pläne, denn heute kommen seine beiden Frauen wieder vom Ausflug zurück. Und Ufologe Winni und die anderen Männer wollen auch nicht aufgeben.

Jeder schmiedet seine eigenen Pläne. Opas Bett wird in die Wirtsstube gestellt und es beginnt eine ungewöhnliche, chaotische Nacht, bei der so manches Geheimnis aufgedeckt wird. Am Ende stellen die Außerirdischenjäger fest: „Schö’ blamiert . . . wenn das die Dertignger erfahrn.“ Anita und Elvira bleiben ihrem Motto wieder treu: „Männer sind das Allerletzte!“. Und Opa? Der weiß sich selbst zu helfen, um doch noch zu einem schönen Abend zu kommen.

Der Regisseur Willi Weimer begrüßte zum Schluss die Autorin dieses Stücks, Regina Rösch aus Trennfeld. Als Regieassistenz wirkte Jutta Weimer, für Maske, Technik und Bühnenbild waren Tina Diehm, Knut Frentzel und Ingo Nenner mit seinem Team verantwortlich. Andrea Nenner half als Souffleuse weiter.

