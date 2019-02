Wenn der Wahlprüfungsbescheid kommt

Zu einer Wahl gehört auch ein Wahlausschuss, der alle Schritte der Abstimmung kontrollieren und am Ende das Ergebnis verkünden darf.

Wertheim. Wenn an diesem Sonntag der neue Wertheimer Oberbürgermeister gewählt wird, hat der Gemeindewahlausschuss den größten Teil seiner Aufgaben bewältigt.

Im November wurden die Mitglieder durch den Gemeinderat gewählt. So auch Charlotte Friedel. Die Referatsleiterin ist, genauso wie Dezernatsleiter Helmut Wießner, Beisitzer im Gremium. „Es macht doch Sinn, dass alle Mitarbeiter der Stadt, die sowieso mit der Wahl zu tun haben, auch mit den Aufgaben im Gemeindewahlausschuss betraut werden. Insofern bekommt man die Aufgabe quasi kraft Amtes übertragen“, erklärt sie. Friedel ist somit seit 1998 für Wahlen zuständig. Ihre erste OB-Wahl, die sie begleitete, war im Jahr 2003. Ihr „Fundus“ an bleibenden Eindrücken zur Wahl ist dementsprechend groß. Noch gut erinnert sie sich daran, dass mehrfach lustige Bildchen zum Stimmzettel beigelegt wurden. „Das gab dann schon mal Anlass zum Schmunzeln.“

Trotz großer Routine herrscht es immer auch eine gewisse Anspannung. „Am Ende muss das Ergebnis stimmen. Es gibt quasi keine Fehlertoleranz.“

Auch Dezernent Helmut Wießner kann unterhaltsame Geschichten zum Thema beisteuern. Immerhin fällt das Thema Wahl seit 1993 mit in seinen Bereich. So habe beispielsweise jemand bei einer Ortschaftsratswahl mal ein Gerücht über einen Kandidaten auf seinen Stimmzettel geschrieben.

Neu in der Runde

„Der Neue“ in der Runde ist Bernd Hartmannsgruber. Er ist aufgrund der Erkrankung des Oberbürgermeisters und der Kandidatur von Bürgermeister Wolfgang Stein in die Position des Gremiumsvorsitzenden nachgerückt.

Anfang Januar traf sich der Ausschuss das erste Mal und nahm seine Arbeit auf. Dazu zählte die Entgegennahme der Bewerbungen und Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit. Wie Hartmannsgruber erklärt, fehlten in mehren Fällen die notwendigen Unterstützerunterschriften. „Diese dürfen durchaus bis zum Meldeschluss nachgereicht werden.“

Auch die Prüfung der Unterstützerunterschriften zählt zum Ressort. Die Unterzeichner müssen Wertheimer Wahlberechtigte sein. Für die Überprüfung greift der Wahlausschuss auf das Melderegister zu. „Es darf auch niemand bei zwei Kandidaten unterschreiben“, betont Hartmannsgruber. Die Unterschriften wären dann bei beiden Kandidaten ungültig.

Aber genau das kommt öfter vor. Auch dieses Mal. Da waren die Kandidaten gut beraten, mehr als die 50 notwendigen Unterzeichner zu überzeugen zu sammeln. Dass die Unterschriften deshalb am Ende nicht gereicht haben, an solch einen Fall können sich Charlotte Friedel und Helmut Wießner nicht erinnern.

Eine der schönen Aufgaben ist es, die zugelassenen Kandidaten bekannt zu geben. Dies erfolgte diesmal am 9. Januar.

Bis zur Wahl hat vor allem die Stadtverwaltung ein gutes Arbeitspensum zu absolvieren. Dazu zählt unter anderem, die Wahlveranstaltung zu organisieren oder die Briefwahlanträge zu bearbeiten.

Der Gemeindewahlausschuss tagt erst wieder am Wahltag. „Ab 18 Uhr gibt es eine öffentliche Sitzung, die zum Inhalt die Feststellung des vorläufigen Wahlergebnisses hat“, erläutert Charlotte Friedel. Die Schnellmeldungen werden dabei per Telefon an den Gemeindewahlausschuss durchgegeben, dann im Computer eingegeben und im Internet hochgeladen. Die Summe der Schnellmeldungen bildet das vorläufige Ergebnis.

Damit am Sonntag ein Bewerber als Sieger hervorgeht, braucht er 50 Prozent plus eine Stimme. Ist das Ergebnis extrem knapp, wird so schnell wie möglich noch einmal ausgezählt. Denn die Entscheidung über eine notwendige Neuwahl ist zeitnah zu treffen, weil das Fenster für die neue Bewerbungsrunde sich sofort von Montag bis Mittwoch wieder öffnet.

Dann müssen alle am Amt Interessierten noch einmal eine Bewerbung abgeben. „Wenn man genau nachprüft, können sich durchaus ein paar wenige Änderungen ergeben“, weiß Wießner aus Erfahrung.

Den größten auszuzählenden Posten bilden die Briefwähler. „Um ein Ergebnis möglichst schnell zu erhalten, haben wir deshalb zwei Briefwahlbezirke gebildet“, sagt Friedel.

Auf die Frage, welcher der schönste Moment während einer Wahl sei, antwortet sie prompt: „Wenn der Wahlprüfungsbescheid kommt.“ Bei den letzten OB-Wahlen kam er vom Regierungspräsidium (RP) innerhalb einer Woche. Vorab hat die Verwaltung die Ergebnisse gemeldet und die Unterlagen in Stuttgart eingereicht. Sie werden dann vom RP noch einmal überprüft.

Öffentliche Auszählung

Zweifel am Ergebnis hat es bisher nie gegeben. Helmut Wießner erklärt es damit, dass die Auszählungen in jedem Wahllokal öffentlich sind und jeder Interessierte dabei zuschauen kann. „Durch dieses Vorgehen ist doch allen Wählern klar, dass hoch professionell ausgezählt wird“, so Wießner weiter.

„Dass es natürlich enttäuschte Gesichter gibt, weil das erhoffte Ergebnis so nicht eingetreten ist, das hat der Gemeindewahlausschuss natürlich nicht in der Hand“, fügt er an und alle drei Ausschussmitglieder müssen schmunzeln.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019