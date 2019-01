Wenn es zum zweiten Mal an der Tür klingelt

Der Freitag, liebe Leser, scheint sich in diesem Winter bei uns in der – tieferliegenden – Region zu so etwas wie einer Art „Schneetag“ zu entwickeln. Wie schon in der vergangenen Woche gab es jedenfalls gestern wieder einen „Hauch von Weiß“ zu bewundern. Er hat sich, auch da kein Unterschied, nicht lange gehalten.

Ansonsten hatten wir es hier in den Niederungen in den zurückliegenden Tagen aber mehr mit, zeitweise heftig viel, Regen zu tun. So richtig beunruhigt hat das allerdings niemanden.

Es scheint so, als würde dieser Oberbürgermeisterwahlkampf – anders als 2003 und 2011 – ohne Hochwasser über die Bühne gehen. Zumal dessen vorletzte Woche, glaubt man den Auguren, sogar von Sonnenschein geprägt sein wird. Also rein wettertechnisch gesehen.

Ob die Bewerber um das höchste Amt – manche sagen auch, den stressigsten Job – in der Main-Tauber-Stadt wohl langsam nervös werden? Immerhin rückt der Tag der Entscheidung ja unaufhaltsam näher, ganz langsam tritt der Wahlkampf in seine heiße Phase.

Da gilt es, wenn möglich Fehler zu vermeiden. Und damit meine ich nicht, dass – wie bei einem Kandidaten geschehen – auf Facebook aus „Dörlesberg“ plötzlich „Dörlsesberg“ wird. Beim schnellen Tippen kann so etwas schon einmal passieren. Oder wenn im Wahlprogramm, wie bei einem anderen Kandidaten bemerkt, die Sanierung einer Halle für nächstes Jahr angekündigt wird, obwohl sie eigentlich für dieses Jahr vorgesehen ist.

Das kann vorkommen, wenn ein Text im vergangenen Jahr geschrieben wurde, als dieses Jahr eben noch nächstes Jahr war. Lässliche Sünden, die die Wähler wohl eher nicht übelnehmen werden. So sie ihnen denn überhaupt aufgefallen sind.

Wenn das nächste „Passiert, notiert, glossiert“ am kommenden Samstag erscheint, hat das Kandidatentrio den vielleicht wichtigsten Termin gerade hinter sich: die von der Stadt organisierte Vorstellungsveranstaltung am Freitag in der Main-Tauber-Halle.

Bei wahrscheinlich keiner anderen Gelegenheit dürften Wolfgang Stein, Gerhard Wolf und Markus Herrera Torrez auf so viele Menschen gleichzeitig treffen, die sich für sie und ihr Programm interessieren. Das Bild, das man dabei abgibt, kann also schon von entscheidender Wichtigkeit sein.

Während die besagte Veranstaltung das Attribut „traditionell“ verdient, findet sie doch immer wieder, in der Regel alle acht Jahre, statt, gibt es in diesem Wahlkampf auch eine Premiere: das fnweb Wahlforum auf Youtube. Am Montag ab 12.30 Uhr besteht unter der Adresse www.fnweb.de/wahlforum zum ersten Mal die Möglichkeit zum Live-Chat mit den OB-Kandidaten. Und nicht nur diese dürften gespannt sein, was sie da wohl erwartet und wie diese doch recht neue und für Wertheim ungewohnte Wahlveranstaltungsform ablaufen wird.

Die Zeiten ändern sich, auch bei lokalen, kommunalen Wahlen gewinnt das Internet zunehmend an Bedeutung. Wobei traditionelle Formen des Werbens um Stimmen deswegen noch lange nicht „out“ sind. Weshalb es dieser Tage durchaus vorkommen kann, dass, „wenn der Postmann zweimal klingelt“, gar nicht der Briefträger vor der Tür steht, sondern einer der potenziellen neuen Oberbürgermeister.

Nervöser als die Bewerber um das Amt des Stadtoberhauptes sind wahrscheinlich, jedenfalls zur Stunde, die Wertheimer Teilnehmer des Wettbewerbs „Jugend musiziert“, dessen regionaler Teil heute und morgen in Schwäbisch Hall über die Bühne geht.

Wir drücken, wie wir das auch in der Vergangenheit stets getan haben, den Nachwuchstalenten aus der Main-Tauber-Stadt an dieser Stelle kräftig die Daumen.

Viel Glück wünschen wir auch, wenn Sie heute den Bund fürs Leben schließen sollten. Schauen Sie mal auf den Kalender: „190119“, das lässt sich doch, sogar für uns Männer, ganz gut merken, oder?

