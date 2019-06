Wenn „Walfische“ Solo spielen

Stiftskirche statt Burg: Das Stuttgarter Kammerorchester wich wegen des schlechten Wetters in die Wertheimer Stadtkirche aus.

Wertheim. Zum Ende des Konzertes waren sich alle Besucher einig, so einen Leckerbissen hatte man in Wertheim lange nicht gehört. Obwohl der Umzug des Stuttgarter Kammerorchesters von der Burg Wertheim in die Stiftskirche sehr spontan erfolgte, kamen alle

...