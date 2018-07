Wer folgt dem VfB in das Viertelfinale?

Anzeige

Als erste der drei Gruppen bestreiten die Mannschaften der Gruppe A den entscheidenden dritten Spieltag. Nur der VfB Reicholzheim/Dörlesberg qualifizierte sich bereits vorzeitig für die nächste Runde, während für den TSV Kreuzwertheim nur ein Sieg zählt. Die Gastgeber-Mannschaft der SG Boxtal II/Mondfeld liegt gut im Rennen und hat es in der eigenen Hand, wie im letzten Jahr in das Viertelfinale einzuziehen.

Mit zwei Siegen und einem Torverhältnis von 6:0 behauptet der VfB Reicholzheim/Dörlesberg souverän die Tabellenspitze. Nur mit einer hohen Niederlage heute Abend ab 18 Uhr gegen die SG Boxtal II/Mondfeld ist dem VfB der Gruppensieg noch zu nehmen. Als Erster würde er im Viertelfinale auf den Dritten der Gruppe B treffen und sich somit einen vermeintlich leichteren Gegner sichern.

Der Turnier-Gastgeber benötigt dagegen noch einen Punkt, um sicher für das Viertelfinale planen zu können. Nach dem etwas überraschenden Sieg im Eröffnungsspiel gegen den TSV Kreuzwertheim gelang es der SG in ihrem zweiten Spiel nicht, an die vorherige Leistung anzuknüpfen. Daher muss gegen den VfB mindestens ein Unentschieden her, wenn man nicht beim Zuschauen der darauffolgenden Partie am heutigen Abend um das Weiterkommen zittern will.