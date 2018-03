Wer ist der Hühnerstall-Mörder?

Anzeige

Zu Beginn des Stücks regt sich die Pensionsbesitzerin Lisbeth Zipper ich (gespielt von Edith Konrad) über ihr Leben auf. Schon seit 28 Jahren mache sie die gesamte Arbeit für ihren Bruder, den Finanzbeamten und Junggesellen Alfons (Hans Konrad). Zum Dank werde sie ständig von ihm kritisiert. Dass dies tatsächlich so ist, zeigt die erste Begegnung der beiden auf der Bühne. „Kannst du das Zauberwort mit zwei harten ,T’ benutzen?“, fordert Lisbeth. „Aber flott“, schallt es von Alfons zurück. Um seine Wünsche durchzusetzen, setzt er Lisbeths Lieblingshahn Otto als Druckmittel ein. So läuft dieser mehrfach Gefahr, im Suppentopf zu landen.

Regionale Bezüge

Angetan ist Alfons von den Pensionsgästen Sabine Saftig und Agathe Sauer (Elke Macholdt und Christa Lotz). Das Stück stellt immer wieder regionale Bezüge her. So geht Alfons in Vockenrot Essen und kauft im Bettinger Outlet ein. Vor allem das Nachbardorf Dörlesberg bekommt immer wieder sein Fett weg. Gemeinsam mit seinem Freund und ebenso Junggeselle Karl-Josef Fröhlich (Fred Schaber) möchte Alfons den Abend mit den „zwei flotten Bienen“ aus der Pension verbringen. Dafür braucht er aber seine gute schwarze Hose, die ihm seine Schwester nicht bügeln will, was Folgen hat.

Von Anfang an verdrehen Sabine und Agathe den beiden Männern charmant den Kopf. Doch die beiden haben ganz andere Ziele. So pumpen sie Alfons um Geld für den Friseur und ein „kleines Schwarzes“ an und behaupten, der Geldautomat sei kaputt. Der Beamte zahlt bereitwillig. Kaum sind die Herren weg, wird klar, die Damen sind nur hinter dem Geld „der alten Knacker her.“ So stellen sie fest: „Des Donze mit denen ist wie Mumienschieben.“ Aber wenn man sie man betrunken mache, könne man sie ausnehmen. Für Begeisterung beim Publikum sorgte Alfons Schönheitsmaske aus Gurken. Der hinzukommenden Schwester von Karl-Josef, Sophie Fröhlich (Jutta Schaber), erzählt er, dies helfe gegen seine Aktenstauballergie. Alfons wird von der Angst geplagt, Lisbeth will ihn vergiften, was sie nicht nur einmal drohte. Ausbaden darf das Ganze jedoch Sophie. Allerlei zweideutige Anspielungen sorgten für Lacher bei den Zuschauern in der voll besetzen Turnhalle.

Neben den beiden Freunden ist auch der Dorfpolizist Leo Schnapper, der Bulle von Sachsenhausen, (Roland Wörner) angetan von den Gästen, denn auch er ist alleinstehend. Im zweiten Akt möchte Lisbeth Alfons mit einer Sabotageaktion den Abend verderben, damit sich nichts mit den Damen entwickeln kann.

Gut getarnt wartet sie mit Sophie im Innenhof der Pension auf die Rückkehr. Dabei zeigen sich die Freundinnen deprimiert darüber, dass sie keinen Partner finden. Das Glück scheint ihnen hold zu sein, denn plötzlich tauchen die Kommissare Horst Derrik und Harry Kleiner (Udo Seidner und Marco Lotz) auf und möchten ein Zimmer. Da sie inkognito ermitteln, geben sie sich jedoch als Koch und Kellner aus.

Tarnung fliegt auf

Nach der Rückkehr von Alfons, Karl-Josef und der Damen aus der Disko spielen die vier gemeinsam mit dem Dorfpolizist Flaschendrehen. Allerdings geht das Spiel für die Herren anders aus als erwartet. Nachdem die Tarnung der Schwestern auffliegt, kommt es im Hühnerstall zu einem handfesten Streit um Hahn Otto, an dessen Ende Alfons tot aus dem Stall gezogen wird.

„Nun sind wir dran wegen Mord im Hühnerstall und kommen in den Knast“, fürchten Lisbeth und Sophie, so muss die Leiche verschwinden. Gar nicht so einfach, denn den beiden Kommissaren fällt die Blutspur im Hof auf und sie wollen mit Alfons darüber reden. Mit allerlei abenteuerlichen Geschichten versuchen sich die Frauen, aus der Affäre zu ziehen. Als sie dann auch noch befürchten müssen, Bulle Leo hat aus Versehen die Leiche mitgenommen, wächst die Panik. Zu allem Übefluss kommt ein Dritter dazu, der sich für den Täter hält. Dann taucht auch noch Max, der Zwillingsbruder von Alfons, auf und merkt, dass etwas nicht stimmt. So gerät die ganze Geschichte aus dem Ruder.

Nun versucht das Tätertrio, die Blutspur mit Tricks zu verwischen. Auch Sabine und Agathe wird die Sache zu heiß und sie wollen sich absetzen. Gegen Ende kommt die wahre Identität von Horst und Harry ans Licht, und für die Beteiligten scheint es eng zu werden. Das Ende ist jedoch völlig anders als erwartet.

Regie des gelungenen Stücks führte Edith Konrad, Souffleuse war Katharina Tessmer. In sechs weiteren ausverkauften Vorstellungen können sich die Zuschauer vom Theaterstück begeistern lassen und erfahren, was wirklich geschah.

