Werbung für das Wasser-Event

Wertheim.Das Moonlight-Schwimmen der DLRG Wertheim ist ein Schwimmsportereignis, an dem die gesamte (schwimmende) Bevölkerung teilnehmen kann und ist bereits das elfte Wasser-Event dieser Art, welches die Wertheimer Lebensretter seit dem Jahr 2000 im Bestenheider Freibad organisieren. Schirmherr ist Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Die DLRG Wertheim, die mit rund 60 Helfern im Einsatz sein wird, ist Veranstalter in Zusammenarbeit mit der Bädergesellschaft Wertheim mbH.

Das Zwölf-Stunden-Moonlight-Schwimmen der DLRG Wertheim findet in der Nacht vom Samstag, 29. Juni um 17 Uhr bis Sonntag, 30. Juni um 5 Uhr, im Freibad in Bestenheid statt. Die Siegerehrung erfolgt am Donnerstag, 4. Juli um 18.30 Uhr am DLRG-Vereinsheim.

Das Hauptaugenmerk bei diesem Schwimmen ist nicht einen Eintrag ins Guinessbuch der Rekorde zu erhalten oder zwölf Stunden ohne Unterbrechung durchzuschwimmen, sondern allen Bevölkerungsgruppen aus Wertheim und Umgebung die Teilnahme zu ermöglichen, ohne Zeitdruck ihre Bahnen im beheizten Schwimmerbecken drehen zu können, ob 100, 500, 1000 oder 5000 Meter.

Vielmehr soll mit dieser Veranstaltung Werbung für das Schwimmen in Wertheim allgemein und das schöne Flair des Bestenheider Freibades und die Wasserrettung gemacht werden.

Einmalig ist sicherlich das Schwimmen unter Flutlicht.

Die DLRG bietet die ganze Nacht durch warme und kalte Getränke sowie Kuchen und belegte Brötchen. Alle Teilnehmer nehmen außerdem an einer Verlosung teil, der Gewinner nach der Veranstaltung ermittelt werden. Die Preise werden im Rahmen der Siegerehrung am 4. Juli überreicht.

Insgesamt gibt es 32 Pokale zu gewinnen.

Weitere Informationen werden unter Telefon 09342/84929 erteilt. Erstmals kann man sich bereits ab sofort unter www.moonlight-schwimmen.de komplett vorab online anmelden, auch als Team. Hier ist auch die komplette Ausschreibung zu finden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.05.2019