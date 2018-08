Werke von Constantin Jaxy im Neuen Archiv zu sehen

Wertheim.Die Ausstellung „Spurenelemente“ im Neuen Archiv der Burg Wertheim ist die dritte und damit letzte im diesjährigen Kunstsommer Burg Wertheim. Die Kunstwerke des international renommierten und mit vielen Preisen ausgezeichneten Künstlers Constantin Jaxy (1957 in Bremen geboren) beschäftigen sich hauptsächlich mit „Licht und Schatten“ sowie mit moderner Architektur. Seine in schwaz-weiß gehaltenen Werke bestechen durch dynamische Darstellungen, überraschende Perspektivwechsel sowie durch filigrane Modelle oder Nachbildungen von Sehenswürdigkeiten. Was so gut wie alle Werke auszeichnet, ist ihre Affinität zum Technischen und Architektonischen. Die Vernissage findet am Freitag, 31. August, um 18.30 Uhr statt. Zu sehen ist die Schau bis zum 23. September von mittwochs bis freitags von 10 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr oder nach Absprache. Weitere Informationen unter www.art-isotope.de im Internet. Bild: Jaxy

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.08.2018