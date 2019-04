Die Osterfeiertage werden in der Stiftskirche in Wertheim musikalisch begleitet. © Veranstalter

Wertheim.Die hohen Feiertage von Karfreitag bis Ostermontag werden in der Stiftskirche Wertheim mit viel Musik begleitet. Wie jedes Jahr wird am morgigen Karfreitag um 15 Uhr zur Sterbestunde Christi eine Andacht von Dekan Hayo Büsing gehalten, die der Chor der Stiftskirche unter Leitung von Katharina Wulzinger mit Liedern aus dem Neuen Anhang gestaltet. Am Ostermontag um 18 Uhr singt der Kammerchor der Stiftskirche Wertheim im Abendgottesdienst zwei Werke von Johann Philipp Förtsch.

Dieser Komponist wurde am 14. Mai 1652 in Wertheim am Main geboren. Er ging in Frankfurt auf ein Gymnasium und studierte in Jena und Erfurt Medizin. In Hamburg war er Sänger im Ratschor, später an der Hamburger Oper. Obwohl nicht klar ist, bei wem Förtsch Musik studierte, kam er als Sänger und Librettist mit den großen Komponisten und Musikern seiner Zeit zusammen.

Der Herzog Christian Albrecht von Schleswig-Holstein-Gottorf wurde schließlich auf ihn aufmerksam und berief ihn 1679 zum Hofkapellmeister des Schlosses Gottorf. In nur zwei Jahren entstanden eine Menge von Kompositionen, die bis heute erhalten sind. Sie liegen in der Bibliothek des Schlosses Gottorf. Der Musikwissenschaftler Konrad Küster aus Freiburg ist heute Herausgeber vieler Werke Förtschs und seiner Zeitgenossen, wodurch die Aufführung zweier Werke in der Stiftskirche Wertheim möglich wurde. Der Kammerchor der Stiftskirche Wertheim musiziert gemeinsam mit Gesangssolisten der Musikhochschule Würzburg und Instrumentalisten des Ensembles für Alte Musik Würzburg den Evangeliendialog „Weichet, Kummer, Angst und Not“ zum Dritten Ostertag und die Motette „Nun danket alle Gott“ für zwei Trompeten, Streicher und fünfstimmigen Chor und Solisten. Pfarrerin Dr. Verena Mätzke hält die Liturgie.

