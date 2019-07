Wertheim bekommt ein Kurzzeit-Pflegeheim

Der Kreisverband des Roten Kreuzes will am Reinhardshof eine Kurzpflege-Einrichtung bauen. Entsprechende Zuschüsse sind bereits zugesagt. Zudem wird die Rettungswache auf die Höhe ziehen.

Wertheim. Beim Kreisverband Tauberbischofsheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) spricht man von einem „Leuchtturmprojekt für die Stadt und den Landkreis“. Wie die Geschäftsführerin Manuela Grau gestern gegenüber den Fränkischen Nachrichten bestätigte, will der Kreisverband auf dem Reinhardshof nahe der Rotkreuzklinik ein Gebäude errichten, in dem 30 Plätze für die solitäre Kurzpflege unterkommen sollen. Mit der Stadt Wertheim habe man sich auf die Eckpunkte für den Erwerb des Geländes bereits geeignet, so Manuela Grau. „Solitär“ bedeutet, dass in der Einrichtung ausschließlich Kurzeit-Pflegeplätze angeboten werden und nicht, wie sonst üblich, explizit dafür vorgesehene Plätze in einer größeren Pflegeeinrichtung freigehalten werden.

„Angebote der Kurzzeitpflege sind stark nachgefragt und werden auch in Zukunft immer wichtiger. Kurzzeitpflege trägt dazu bei, Menschen in der häufig sehr anstrengenden häuslichen Pflege zu entlasten und zu stärken. Es braucht eine breite Palette vielfältiger, klug miteinander vernetzter Angebote und Strukturen,“ wird Landessozialminister Manne Lucha (Grüne) in einer Presseerklärung zitiert.

1,5 Millionen Euro Zuschuss

Im Rahmen des Förderprogramms „Solitäre Kurzzeitpflege“ stellt das Land insgesamt 7,6 Millionen Euro bereit. 2,7 Millionen Euro werden nun an die ersten drei Einrichtungen in Wertheim, Bruchsal und Bad Schönborn fließen. Auf das Wertheimer Projekt des DRK-Kreisverbandes Tauberbischofsheim entfallen 1,5 Millionen Euro, heißt es in der Pressemitteilung.

Der DRK-Kreisverband plant schon längere Zeit eine Tagespflegeeinrichtung in Wertheim, wie Manuela Grau erläutert. Man sei derzeit in einer noch „sehr frühen Planungsphase“.

Nachdem das Fördervolumen im Jahr 2018 eher klein gewesen sei, habe der DRK-Kreisverband für das laufende Jahr den Antrag inhaltlich sehr detailliert bearbeitet. „Wir freuen uns sehr über die Zusage, weil wir sehr viel Arbeit investiert haben“, sagt Manuela Grau.

Der Neubau am Reinhardshof werde zunächst für 30 Kurzzeitpflegeplätze vorgehalten. Möglicherweise könne man dort auch zusätzliche Angebote etablieren.

„Wir werden den Baukörper so konzipieren, dass bei Bedarf beispielsweise ein zweites Stockwerk entstehen könnte“, blickt Manuela Grau in die Zukunft. Die Grundstücke seien zwar noch nicht erworben, aber die Stadt Wertheim habe die Fläche bereits zum Kauf angeboten. Manuela Grau sagt, dass es sich um ein Areal von 5000 bis 7000 Quadratmeter handelt. Über die Konditionen sei man sich bereits mit der Stadt einig. Die genaue Größe werde nach Abschluss der Feinplanung feststehen.

Rettungswache zieht um

Auf dem Gelände wird auch die Rettungswache (bisher in der Uihleinstraße) unterkommen. Bereits 2017 habe es einen Beschluss des DRK-Bereichsausschusses gegeben, am Standort der Rotkreuzklinik eine Rettungswache zu etablieren. Entsprechende Förderanträge seien bei den zuständigen Behörden gestellt worden. Auch diese Mittel seien mittlereile zugesagt. Sie sollen im kommenden Jahr fließen.

Damit wäre man Teil des neuen „Versorgungszentrums der Gesundheit am Standort rund um die Rotkreuzklinik“, sagt Manuela Grau.

Für beide Projekte solle der Spatenstich im ersten Halbjahr 2020 stattfinden. Manuela Grau rechnet mit einer Bauphase von eineinhalb Jahren.

Die Pflegeeinrichtung und die neue Rettungswache könnten demnach im Laufe des Jahres 2022 in Betrieb gehen. Über die Investitionssumme könne sie derzeit noch keine Angaben machen, weil verschiedene Gremium noch einbezogen werden müssten.

Kürzere Hilfsfrist

Auf die sogenannte Hilfsfrist (Zeitspanne von der Wache zum Einsatzort) würde der neue Standort relativ wenig Auswirkungen haben, erläutert Hilmar Keller, Leiter Rettungsdienstes beim DRK-Kreisverband. „Im Gegenteil, wr erreichen Bereiche wie Freudenberg oder Ebenheid gerade dadurch in der vorgeschriebenen Hilfsfrist von 15 Minuten. Wir haben das im Vorfeld geprüft“, sagt Keller. Insgesamt würden die Hilfsfristen für Wertheim dadurch sogar kürzer, weil mehr Ortschaften innerhalb des 15-Minuten-Korridors lägen. „Bevölkerungsreiche Stadtteile wie der Wartberg und Bestenheid erreichen wir schneller“, so Keller.

