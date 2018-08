Wertheim im Fernsehen

Wertheim.Tage- und nächtelang auf dem Wasser unterwegs sein und abends die Sonne in den Wellen verschwinden sehen: 100 Passagiere und 30 Besatzungsmitglieder erkundeten Bayern per Schiff von Passau bis nach Aschaffenburg.

Auf dem Main und auf der Donau erlebten sie 600 Kilometer lang den Traum einer Flusskreuzfahrt.

Das Schiff erreicht auch Mainfranken: Es geht nach Kitzingen, Marktbreit, Ochsenfurt und in Würzburg . Am Ufer zieht langsam Wertheim vorbei, Ansichten der Stadt und des Klosters Bronnbach werden gezeigt. Die „Elegant Lady“ legt in Miltenberg an. Später bricht das Schiff wieder auf in Richtung Aschaffenburg.

