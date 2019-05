Wertheim investiert 1,5 Millionen Euro

In Bettingen werden bis Januar 2020 in den bereits vorhanden Räumen zehn zusätzliche Kitaplätze geschaffen. Kostenpunkt: 10 000 Euro.

Im Kinderhaus auf dem Reinhardshof stehen ab April 2020 154 statt 122 Plätze zur Verfügung. Dafür sind Investitionen von 400 000 Euro vorgesehen.

Die kommunale Kita in Lindelbach erhält bis Oktober 2020 zehn zusätzliche Plätze. In einem Erweiterungsbau soll eine Krippengruppe unterkommen. 900 000 Euro wird der Anbau kosten.

Die evangelische Kita in Sonderriet soll ebenso durch einen Anbau erweitert werden. Zehn zusätzliche Plätze werden so bis Januar 2020 entstehen. Dafür sind Investitionen von 150 000 Euro vorgesehen. In der neuen Krippengruppe werden auch Kinder aus Nassig betreut.

Die Zukunft der evangelischen Kita in Kembach ist noch nicht endgültig geklärt. Nach Gesprächen mit dem Träger, den Ortschaftsräten von Dietenhan und Kembach sowie dem Elternbeirat und der Leiterin der Einrichtung prüft die Verwaltung zwei Varianten. Entweder soll es einen Anbau an die bestehende Einrichtung oder einen Neubau nahe der Turnhalle geben. Über das weitere Vorgehen wird der neue Gemeinderat im Juli entscheiden. wei