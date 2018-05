Wertheimer auf der Flucht gefasst

Calw/Wertheim.Ein 24-jähriger Strafgefangener, der in der Nacht zum Donnerstag aus dem Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Calw entflohen war, wurde am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Wertheim gefasst.

Wie die Polizei mitteilte, nahmen Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn den Flüchtigen fest. Der Straftäter wird wieder zurück in das ZfP nach Calw überführt. Die Polizei hatte den Mann bundesweit

...

Sie sehen 30% der insgesamt 1343 Zeichen des Artikels

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.05.2018