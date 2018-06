Anzeige

Wertheim.Seit inzwischen mehr als vier Jahren gibt es als gemeinsame Initiative der Johanniter-Altenpflegeschule im Hofgarten und des Seniorenbeirats der Stadt Wertheim das Wertheimer Erzählcafé.

Veranstaltungsort des nächsten Treffens am Montag, 25. Juni, ist wie immer das Café Sahnehäubchen am Hofgarten-Schlösschen, Beginn ist 14 Uhr. Es geht um das Thema „Bäume“. In gemeinsamer Runde von Gästen des Erzähl-Cafés und Mitgliedern des Seniorenbeirats kann man sich unterhalten über Erfahrungen mit Bäumen und was sie im Leben bedeuten.

Das Erzählcafé will mit einem monatlichen Treffen in lockerer Runde den Austausch zwischen älteren Bürgern der Stadt Wertheim und jungen Menschen wie den Auszubildenden der Altenpflegeschule pflegen. Die Veranstalter hoffen auf eine rege Teilnahme der älteren Wertheimer Bürger.