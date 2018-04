Wertheimer Projekt erhält Finanzhilfe

Anzeige

Wertheim.Das Land legt weiterhin einen starken Fokus auf die Förderung von bürgerschaftlichem Engagement in der Flüchtlingshilfe. Das Programm „Gemeinsam in Vielfalt III“ fördert mit seinen Zuschüssen die die langfristige Integration von Geflüchteten in die Zivilgesellschaft . 73 Projekte von Kommunen, Landkreisen, Vereinen und Initiativen erhalten eine Förderung von insgesamt 1,675 Millionen Euro. Dies gab Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha am gestern in Stuttgart bekannt. Dieses Engagement wolle das Land weiter unterstützen und stärken.

Die Projekte wurden aus insgesamt 118 eingegangenen Anträgen ausgewählt. „Wichtig ist uns, dass Geflüchtete aktiv bei der Integration mitwirken und das Zusammenleben gestalten können. Eigenes Engagement bietet den Geflüchteten dabei die Möglichkeit zur Teilhabe“, so Lucha über das Auswahlkriterium.

Die Entscheidung, welche Projekte in das Programm aufgenommen wurden, traf eine unabhängige Jury. Darin waren neben Sozial- und Integrationsministerium, Staatsministerium, dem Gemeinde-, Landkreis- und Städtetag auch unter anderem die Führungsakademie und die Liga der freien Wohlfahrtspflege vertreten.