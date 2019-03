Wertheimer Schützen blicken auf erfolgreiches Jahr zurück

Wartberg.Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder der Schützengesellschaft Wertheim in der Sportschießanlage am Wartberg.

Oberschützenmeister Roland Treu gab in seinem Bericht einen Überblick über die Kreishauptversammlung in Steinbach und das Oberschützenmeistergespräch in Buchen. Aber auch die eigenen Veranstaltungen kamen zur Sprache. So war das Drei-König-Schießen mit guten Ergebnissen abgeschlossen worden. Das Ostereierschießen war ebenso gut besucht und ein voller Erfolg. Es wurden insgesamt 7 231 Eier ausgegeben.

Im Juni wurde dann ein Tag der offenen Bogenwiese angeboten. Anfang August folgte das Königsschießen und im September die Ermittlung des Schützenprinzen. Das Messeschießen war die nächste Veranstaltung.

Zur Eröffnung der Michaelismesse nahmen die Wertheimer Schützen am Umzug teil. Abschließend lobte Roland Treu alle Mitglieder für die ständige Unterstützung, sei es in der Schießbude, beim Ostereierschießen, bei den Vereinsmeisterschaften und beim Arbeitsdienst.

Der erste Schützenmeister Jürgen Wünsche wies in seinem Bericht auf den Sportschützenkreis 1 Main-Tauber hin. Hier wurde durch Kreisschützenmeister Wirth das Blasrohrschießen vorgestellt.

Es unterliegt keiner Altersgrenze, und somit können auch Kinder unter zwölf Jahren dabei sein. Des Weiteren ist die Aufsicht an den Schießständen unbedingt einzuhalten, da sonst ein geregelter Betrieb nicht stattfinden kann.

Im Bericht des zweiten Schützenmeisters Michael Burger wurden alle Arbeiten an der Schießanlage aufgeführt. An erster Stelle stand die Instandsetzung der gesamten Dachfläche. Aber auch die Reinigung der Stände und die Außenpflege war ein Schwerpunkt des Arbeitsdienstes 2018.

Schatzmeister Michael Schwend gab der Versammlung den Finanzstand bekannt. Da er das Amt abgibt, war dies seine letzte Handlung. Die Kassenprüfung erfolgte durch Rolf Kreß und Arndt Stieger. Sie bestätigten die ordnungsgemäße Kassenführung.

Sportleiter Martin Trummer berichtete von guten Ergebnissen bei der Vereins- und der Kreismeisterschaft. Auch die Jugendlichen waren bei den Wettkämpfen erfolgreich. Sie erreichten bei der Kreismeisterschaft mit der Mannschaft (Janis Diehm, Levin Gegenwarth, Felix Schumacher) mit 403 Ringen einen zweiten Platz. In der Einzelwertung Luftgewehr Schüler männlich lag Janis Diehm mit 150 Ringen auf dem zweiten Platz, Levin Gegenwarth mit 145 Ringen auf dem dritten Platz und Felix Schumacher mit 108 Ringen auf dem sechsten Platz.

In der Klasse Luftgewehr Jugend männlich erreichte Lukas Jucht mit 360 Ringen einen ersten Platz und Leon Diehm mit 194 Ringen einen zweiten Platz.

Bei Luftgewehr 3-Stellung (Jugend männlich) erreichte Lukas Jucht mit 553 Ringen den ersten Platz. Bei den Landesmeisterschaften waren Janis Diehm mit einem 23. Platz und Lukas Jucht mit einem fünften Platz dabei.

Auch Jürgen Wünsche nahm an den Landesmeisterschaften teil und erreichte mit 503 Ringen den dritten Platz bei 25 Meter-Schnellfeuerpistole Herren III, einen neunten Platz mit 119 Ringen bei Perkussionsrevolver Herren IV und siebten Platz mit 129 Ringen bei Perkussionspistole Herren IV. Die Rundenwettkämpfe wurden mit guten Leistungen abgeschlossen. Nach Abschluss aller Berichte bat Stefan Gläser die Versammlung um die Entlastung des Gesamtvorstandes.

Auf dem Programm standen ebenfalls Ehrungen. Für zehn Jahre wurden David Ennequist und Stefan Mikulicz geehrt, für 25 Jahre Christiane Haas, für 30 Jahre Albrecht Dawidziak und Michael Müller, für 50 Jahre Bernhard Blasig und für 60 Jahre Mitgliedschaft Albrecht Englert.

In diesem Jahr standen wieder Neuwahlen an. Wiedergewählt wurde Oberschützenmeister Roland Treu. Ebenso auch der Erste Schützenmeister Jürgen Wünsche und der Zweite Schützenmeister Michael Burger.

Auch die Schriftführerin und Pressewart Hermine Persich übernahm das Amt für weitere drei Jahre. Nachdem Schatzmeister Michael Schwend nicht mehr zur Verfügung stand, übernahm Dennis Hempel diesen Posten als neues Vorstandsmitglied. Sportleiter Martin Trummer verblieb auch in seinem Amt.

Jugendleiter Walter Jucht und Damenleiterin Rita Nitzge bleiben im erweiterten Vorstand auf ihrem Posten. Zum Waffen- und Gerätewart Klaus Fischer wurde Dirk Wichary neu hinzugewählt. Neu ist ebenfalls der Spartenleiter Blasrohr Tobias Witzel. Ein weiterer Beisitzer Homepage ist Segej Schneider. Er kommt neu für den ausgeschiedenen HansJürgen Marlok dazu. Zuständig für den Auftritt Facebook sind neu Dennis Hempel und Tobias Witzel.

Unter dem Punkt Verschiedenes stellte Oberschützenmeister Roland Treu zum Schluss das Blasrohrschießen vor. Es ist eine Sportart, die im Kommen ist und alt und jung begeistern könnte.

Mit einer Demonstration wurde den anwesenden Mitgliedern das Schießen mit dem Blasrohr vorgeführt.

