Wertheimer „Woidboyz“-Folge ab sofort in Mediathek zu sehen

Wertheim.Nachdem Uli Nutz, Basti Kellermeier und Andi Weindl, bekannt als die „Woidboyz“ im Bayerischen Rundfunk, im März bei ihrer Tour durch Bayern auch einen Abstecher nach Wertheim gemacht hatten, wurde am Donnerstagabend im BR-Fernsehen nun die neueste Folge mit diesem Besuch ausgestrahlt.

In Miltenberg beginnt die Reise. Der Künstler Guntram öffnet seine Tür und zeigt ihnen voller Stolz seinen „Tempel der Göttlichen Weiblichkeit“. Anschließend geht es für die Drei mit dem Linienbus nach Wertheim. Während der Fahrt kommen die Drei mit Busfahrer Gürsel über die Themen Familie und Glaube ins Gespräch. Schließlich endet die „Woidboyz-Sonderfahrt“ am Bahnhof der Main-Tauber–Stadt. Am Rathaus angelangt, treffen sie auf aufgeregte Brauteltern. Nicht ohne vorher noch der Braut zu gratulieren, geht es für Uli, Basti und Andi weiter. Mit dem Bierfahrer Peter liefert sich das Trio am Engelsbrunnen ein unterhaltsames Wortgefecht. „Von oben schaut alles so schön aus“, schwärmt Basti beim Blick von der Wertheimer Burg. Anschließend geht es über die Mainbrücke zum „kleinen bayerischen Bruder“ nach Kreuzwertheim, wo es heißt: „Auf Wiedersehen Baden-Württemberg und Servus Bayern“. gig/Bild: Igers