Wertvolle Arbeit wird geleistet

Seit dem Jahr 2015 wurden der Stadt Wertheim insgesamt 206 Personen für die kommunale Anschlussunterbringung zugewiesen, war in der Gemeinderatssitzung zu erfahren. Die zahlenmäßig größte Gruppe kommt mit 125 Personen aus Syrien, gefolgt von Afghanistan mit 28, Eritrea mit 15 und dem Irak mit elf.

Bei den männlichen Flüchtlingen machen die 21- bis 25-Jährigen die größte Gruppe aus, bei den weiblichen Flüchtlingen sind es die bis Fünfjährigen und die elf bis 15-Jährigen.

In den Wohnungen der kommunalen Anschlussunterbringung leben derzeit noch 131 Flüchtlinge. Die Differenz zur Gesamtzahl ergibt sich daraus, dass Flüchtlinge inzwischen eigene Wohnungen angemietet haben, ausgereist sind, abgeschoben wurden oder in andere Kommunen umgezogen sind, was allerdings, wegen der Wohnsitzauflage, nur unter bestimmten, engen Bedingungen, möglich ist.

Von der Stadt wurden bislang 35 verschiedene Wohnungen für die kommunale Anschlussunterbringung angemietet. Sie liegen in Bestenheid, Bettingen, Dertingen, Dietenhan, Dörlesberg, Eichel/Hofgarten, Höhefeld, Lindelbach, Sonderriet, Wartberg und der Kernstadt. In Verhandlungen befindet man sich wegen einer weiteren Wohnung in Bestenheid und eines Hauses in Nassig.

Nach derzeitigem Stand ist vom Landratsamt geplant, der Stadt Wertheim bis Ende des Jahres noch rund 60 Flüchtlinge zuzuweisen. Deshalb wird zusätzlicher Wohnraum benötigt.

Die Verwaltungsvorlage nennt jährliche Kosten von 223 000 Euro in diesem Bereich. Der Löwenanteil davon, 82 000 Euro, entfällt auf das Integrationsmanagement, Verwaltungskosten werden mit 64 000 Euro beziffert, nicht direkt zuordenbare Kosten mit 39 000 Euro. Das „Defizit“ in der Wohnungsunterbringung von 38 000 Euro wird unter anderem damit erklärt, dass Wohnungen bereits angemietet, aber (noch) nicht belegt sind, weil etwa die Zuweisung der Flüchtlinge später erfolgt.

An Einnahmen stehen dem 149 000 Euro an pauschaler Zuweisung und 64 000 Euro für das Integrationsmanagement, beides vom Land, sowie eine Verwaltungspauschale des Landkreises von 10 000 Euro gegenüber. ek