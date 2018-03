Wertvollen Beitrag geleistet

Anzeige

Auf 25 Jahre Betriebszugehörigkeit kann Matthias Röhl zurückblicken. 30 Jahre dabei sind Elke Bauer, Bernd Böhrer, Jürgen Günther und Wolfgang Konrad. Auf 35 Jahre zurückblicken kann Karina Motzel und seit 40 Jahren halten Reiner Ballweg, Martin Breunig und Roland Hofmogel die Treue zum Unternehmen.

Im Rahmen der Feierstunde gab Geschäftsführer Jürgen Lutz einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr, das durchweg positiv gesehen wird. Die Lutz Gruppe konnte außerdem im vergangenen Jahr auf eine positive Umsatzentwicklung zurückblicken. In allen Regionen wurden weltweit Umsatzzuwächse erzielt. Schwerpunktmärkte neben Europa bilden die Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch Russland und China. Hier ist man teilweise mit eigenen Niederlassungen am Markt aktiv. Dem traditionell hohen Exportanteil von über 50 Prozent wurde durch die Teilnahme an fast 60 Fachmessen weltweit Rechnung getragen.

In den nächsten Monaten stehen weitere wichtige Messen an, etwa die Frankfurter „Achema“ für den Bereich Chemie und die „Surface Technology“ in Stuttgart mit Schwerpunkt auf Oberflächentechnik. lp

