Wettbewerb der Worte

Diese können aus allen Genres sein und jegliche Themen betrachten. Dies macht einen überraschenden Wechsel zwischen ernsteren und heiteren Texten, Lyrik und Prosa möglich. Wer also die Vielfalt an den bisherigen Lesungen der „Gewölbeschreiber“ mochte, wird auch dieses Mal sicherlich voll auf seine Kosten kommen, heißt es in der Presseankündigung der Verantwortlichen.

Jeder kann mitmachen

Das Publikum wird zur Jury und entscheidet über die besten Texte und Vorträge. Die drei Bestbewerteten treten dann nochmals im Finale gegeneinander an. Sechs „Gewölbeschreiber“ stellen sich dem Wettbewerb.

Wer selbst auftreten möchte, ist dazu eingeladen: Nach guter Slam-Tradition kann jeder spontan teilnehmen. Wer Interesse hat, meldet sich kurz vor Beginn der Veranstaltung. pm

