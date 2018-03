Wettbewerb in bewährter Aufteilung

Anzeige

Die Turnsaison im Main-Neckar-Turngau wird am Samstag, 3. März, mit dem Gauentscheid weiblich eröffnet, der ab 9 Uhr in der Wörthalle in Tauberbischofsheim stattfindet. Erwartet werden dazu knapp 320 Turnerinnen aus den Vereinen Wertheim, Mosbach, Hardheim, Walldürn, Aglasterhausen, Großrinderfeld, Neunkirchen, Grünsfeld, Reisenbach/Mudau, Königshofen Neckarelz und Tauberbischofsheim, die in 64 Mannschaften (dazu fünf Einzelturnerinnen) antreten werden.

Der Gauentscheid ist aufgeteilt in Gau- und Bezirksklasse. Diese Differenzierung ermöglicht auch Vereinen, die nur einmal die Woche trainieren, an Wettkämpfen teilzunehmen. Die Anforderungen in der Bezirksklasse sind jeweils etwas höher als die in der Gauklasse.

Diese Aufteilung hat sich bewährt, denn so treten 43 Mannschaften in der Gauklasse gegeneinander an, die sonst vielleicht nicht zu einem Wettkampf gehen würden. In der Bezirksklasse starten 21 Mannschaften, die mehrmals in der Woche trainieren und somit auch einen höheren Schwierigkeitsgrad turnen.