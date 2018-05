Wichtig für die Ausbildung der Helfer

Bei der Spendenübergabe (von links): Koordinatorin Silke Schlör, Präsident Peter Bohnet, Koordinatorin Elsbeth Kiesel, Beauftragter Karsten Reiss, Diözesanleiterin Elisabeth Freifrau Spies von Büllesheim und Schatzmeister Alois Sans. © Watzka

Wertheim.Eine Spende von 10 000 Euro übergab der Lions Club Wertheim an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser im Main-Tauber-Kreis.

Bei der Spendenübergabe in den Räumen des Malteser-Hospizdienstes in Wertheim erinnerte der Präsident des Lions Clubs, Peter Bohnet, an die sehr gut besuchte Veranstaltung „Silberrücken im Nebel“ mit dem Kabarettisten Uli Boettcher in der Aula

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.06.2018