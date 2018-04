Wichtige Botschaft sympathisch verpackt

Anzeige

Frech und provokant

An Main und Tauber hat man dafür das Rad nicht neu erfunden, stellen Innenstadt- und Burgmanager Christian Schlager und der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, Bernd Maack, beim Pressegespräch fest. Die „Lokalhelden“ basieren auf anderen Ortes schon gelaufenen oder noch laufenden Konzepten wie „buy local“ oder „Lass den Klick in Deiner Stadt“.

In Wertheim heißt ein Slogan ebenfalls „Buy Local“, frech und ein wenig provokant übersetzt mit „Besorg’s Dir vor Ort“. Das findet sich, in Form eines Stempels, wieder auf insgesamt 32 Plakatmotiven, die ab dem 27. April in den Größen DIN A1 oder A0 vor beziehungsweise in den teilnehmenden Einrichtungen auf- oder ausgestellt werden. Dort sollen die Plakate etwa zwei Monate bleiben.

Postkarten und Instagram-Posts

Einzelne Motive werden als großformatige Banner an markanten Punkten positioniert, auch an einen Einsatz von Plakaten in den Ortschaften und Stadtteilen ist gedacht. Postkarten soll es ebenfalls geben. Das Projekt wird zusätzlich über die sozialen Netzwerke, hier besonders Instagram, „bespielt“. Auch die Einzelhändler wollen „ihre“ Plakate auf ihren jeweiligen Kanälen im Netz nutzen. Darüber hinaus sollen die klassischen Medien nicht außen vor bleiben.

„Es geht uns darum, dem Einzelhandel ein Gesicht zu geben und zu zeigen, das sind die Menschen, die dahinterstecken“, erläutert Schlager. Auf seinen Schultern ruhte die Hauptlast der Kampagne. Ohne ihn und „sein ganz starkes Engagement“ wäre man mit dem Thema nicht so weit, unterstreicht Maack.

So ist der Innenstadt- und Burgmanager etwa selbst in die Rolle des Fotografen geschlüpft, hat die Modelle eigens in Szene gesetzt, dabei nicht immer das scheinbar Naheliegende abgelichtet.

Irritationen sind beabsichtigt

„Irritationen sind durchaus beabsichtigt. Eine Kampagne, über die nicht gesprochen wird, hätte ihr Ziel verfehlt“, sagt er. Der sparsame, aber durchaus pointierte Einsatz von Farbe macht die Plakate zu echten Hinguckern. Und sie betonen die eigentliche Intention. Man habe nicht negativ und mit erhobenem Zeigefinger an die Sache herangehen wollen, so der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins.

Auch Schlager ist eine sympathische und oftmals witzige Anmutung wichtig. Wenn auch die Präsentation in der Innenstadt zunächst zeitlich begrenzt sein wird, für die „Lokalhelden Wertheim“ selbst soll das nicht gelten. „Sie sind auf einen längeren Zeitraum angelegt“, sagt Christian Schlager und spricht vom „Beginn einer Reise“. Für Bernd Maack ist die Kampagne „ein Steinchen auf einem langen Weg“.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.04.2018