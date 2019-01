Wichtige Impulse für Ortskern

Dörlesberg.Von einer Wahlveranstaltung des Wertheimer OB-Kandidaten Wolfgang Stein ging uns folgender Bericht zu:

Etliche interessierte Bürgerinnen und Bürger kamen am Montagabend zum Wahlkampfauftakt von Bürgermeister Wolfgang Stein in die Gaststätte der Waldsporthalle nach Dörlesberg. Und sie waren nach der Veranstaltung begeistert von dessen Auftritt und Kompetenz. „Der versteht was von seinem Geschäft“, fasste ein Besucher seine Eindrücke zusammen. „Er verspricht nichts, das sind keine platten Wahlkampfreden“, lobte ein anderer die Authentizität von Wolfgang Stein.

Stein hatte zunächst die Themen der Gesamtstadt und dann die Dörlesberger Belange angesprochen. Über den Bau von Wohnungen, Straßen und Wege, Ausrüstung der Feuerwehren, wohnortnahe Arbeitsplätze bis solide Finanzen reichte die Palette. In Beiträgen aus dem Publikum wurde insbesondere die Wichtigkeit des Krankenhausstandortes immer wieder betont. Er persönlich habe sehr viel Energie hineingesteckt, um das Wertheimer Krankenhaus zu erhalten. Mit dem Neubau, an dem sich das Land mit 26 Millionen Euro beteiligt, habe man das Ziel erreicht. „Der Standort ist gesichert, darauf bin ich stolz“, so Stein. „Nun gilt es im unmittelbaren Umfeld des Krankenhauses neben der gelungenen Ansiedlung des TOPVital vom TV Wertheim weitere Dienstleistungen im Gesundheitssektor wie beispielsweise eine Kurzzeit- und Tagespflege zu platzieren.“ Das Dorf-Sanierungsgebiet und das Programm zur Innenentwicklung habe wichtige Impulse im Ortskern ausgelöst, freute sich Stein über die Entwicklung Dörlesbergs. Inzwischen seien bereits einige Hofreiten wiederbelebt worden. „Die bürgerschaftliche Beteiligung ist dabei enorm“, schwärmte Stein. Er werde sich weiterhin für die Fortsetzung der Dorfsanierungen in allen Ortschaften einsetzen. Die Leistungen der letzten Jahre, an der Spitze die Sanierung der Waldsporthalle, wie auch Sanierungen am Dörlesberger Friedhof seien gelungene Beispiele, wie sich bürgerschaftliches Engagement und die Mitarbeit an öffentlichen Projekten auszahle. Eine gesunde Vereinsstruktur mit Förderung durch die Stadt sei die Basis für ein gedeihliches Miteinander.

Bürgermeister Stein sprach sich dafür aus, neben dem aktuellen Neubau-Wohngebiet im „Felder“ auch das Gewerbegebiet Hütäcker voranzutreiben. Infrastrukturmaßnahmen, wie zum Beispiel der bevorstehende Bau eines Telefon-Funkmastes an der Waldsporthalle und die in Kürze fertiggestellte flächendeckende Breitbandversorgung in Dörlesberg würden dies sinnvoll begleiten.

Wolfgang Stein zeigte sich nach der Veranstaltung zufrieden vom Wahlkampfauftakt: „Ich spüre eine enorme Zustimmung. Die Menschen erkennen die gute Arbeit von Gemeinderat und Verwaltung in Wertheim an.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.01.2019