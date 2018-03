Wichtiger Schritt

Anzeige

Im Segen verspricht Gott, dass er dem gesegneten Menschen immer ein zuverlässiger Freund und Begleiter sein wird; dass er vor ihm steht, um ihn bei Gefahr zu schützen und ihm den Weg frei zu machen; dass er an seiner Seite steht wie ein treuer Freund, in guten und in schweren Tagen; dass er hinter ihm steht, um ihn aufzufangen, wenn er fällt, oder um ihm den Rücken zu stärken, damit er auch bei beschwerlichen Abschnitten vorwärts gehen kann; dass er ihn stützt, wenn er schwach wird; und dass er ihm aufhilft, wenn er gefallen ist.

Der Segen bei der Konfirmation soll uns Kraft und Mut schenken, getrost alles anzugehen, was uns auf unserem Lebensweg erwartet. Getrost deshalb, weil wir wissen dürfen, dass wir diesen Weg nicht allein gehen müssen. Und getrost, weil wir wissen dürfen, dass es der Mächtigste ist, der uns da liebend begleitet. Doch auch wenn es das Wunderbarste ist, bei der Konfirmation den Segen Gottes fürs Leben zu bekommen – es bedeutet nicht, dass wir ein Leben ohne Probleme, ohne Leid haben werden. Auch gesegnete Menschen müssen in ihrem Leben steinige, beschwerliche und gefährliche Wege gehen. Und auch gesegnete Menschen werden eines Tages sterben. Was haben wir also vom Segen Gottes? Wir haben die glaubende Gewissheit, dass wir niemals verlassen sind; und dass der, der uns begleitet, alles zum Guten wenden wird. Wenn wir unter Gottes Segen durchs Leben gehen, dann wird auch der letzte Tag unseres irdischen Lebens ein guter Tag sein, weil er gleichzeitig auch der erste Tag unseres ewigen Lebens sein wird. So seien Sie unter dem Segen Gottes behütet, begleitet, getröstet und gestärkt.

Dr. Annegret Ade, Pfarrerin in Bettingen, Lindelbach und Urphar Bild: Fotostudio Schäfer Wertheim

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.03.2018