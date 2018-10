Wichtiges Messinstrument für die Bauern

Wertheim.Ein für Bauern äußerst wichtiges Messinstrument war lange Zeit ein mit Wasser gefülltes halbkugelförmiges Glasgefäß mit langer Tülle. Ein solches „Museumsstück“ ist im Wertheimer Glasmuseum ausgestellt.

Wie die Verantwortlichen schreiben, zeigte dieses Wetterglas den Bauern an, ob es Regen geben oder die Sonne scheinen wird. War Sonne vorhergesagt, konnte mit der Ernte begonnen werden. Da das Wetterglas so wichtig für die Landwirte war, gab man dem Instrument den Namen „Bauernbarometer“.

Mit Wasser gefüllt

Weil der Luftdruck durch den Wasserstand angezeigt wird, nennt man es auch „Wasserbarometer“. Am bekanntesten ist das „Museumsstück“ jedoch unter dem Namen „Goethebarometer“ – eine Bezeichnung, die auf einen Irrtum basiert. Als der Dichter Johann Wolfgang von Goethe 1832 in Weimar starb, entdeckte man in seinem Schlafzimmer an der Wand ein mit Wasser gefülltes Glasgefäß. Zunächst wusste niemand so recht, was es mit diesem auf sich hatte.

Da jedoch Goethes naturwissenschaftliches Interesse allseits bekannt war, erkannte man sehr bald, dass es sich um ein Wetterglas handeln musste, das hervorragend für Wettervorhersagen geeignet war.

Barometer waren zu dieser Zeit zwar schon in Gebrauch – Evangelista Torricelli (1608 bis 1647) hatte es im 17. Jahrhundert erfunden. Trotzdem scheint es in Deutschland wenig bekannt gewesen zu sein. Daher glaubte man lange Zeit, dass Goethe der Erfinder des Wetterglases sei.

Dass das „Goethebarometer“ funktioniert, können die Besucher des Glasmuseums überprüfen: Scheint die Sonne, sinkt das Wasser in der Tülle, da der höhere Druck der umgebenden Luft dieses in den Glaskolben drückt (Hochdruck). Regnet es, steigt das Wasser in der Tülle, da der äußere Druck nachlässt (Tiefdruck).

Wenn das Wasser aus der Tülle tropft, ist Sturm angesagt.

