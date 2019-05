Wie die Parteien und Gruppierungen die gegenwärtige Lage beurteilen

Der Einzelhandel befindet sich mitten in einem großen Strukturwandel. Viele Handelsfamilien finden keine Nachfolger. Die historisch räumlichen Strukturen verhindern oft eine Weiterentwicklung des Handels in der Altstadt. Das Internet zieht viel Umsatz aus den Innenstädten ab. Trotzdem sind wir der Meinung, dass wir die attraktivste Innenstadt im Main-Tauber-Kreis haben. Die Arbeit des Innenstadtmanagers hat sich bewährt.

In der Altstadt haben wir einen stetigen Rückgang an Einzelhandel zu verzeichnen, vor allem Artikel des täglichen Bedarfs sind nicht im Angebot. Einige Geschäfte werden geschlossen, weil sich kein Nachfolger findet, bei anderen läuft das Geschäft nicht. Einigen wenigen Geschäften gelingt es, sich am immer schwieriger werdenden Markt - auch in Konkurrenz zum Internet - zu behaupten.

Mittelzentren wie Wertheim, leiden besonders unter der Veränderung des Einkaufsverhaltens. Der stationäre Handel hat es immer schwerer, gegen das Online-Shopping zu bestehen. Spezialgeschäfte haben es gegen die Internet-riesen schwer. Lebensmittel- und Drogeriemärkte haben fast nur noch an der Peripherie investiert. Kleinteilige Bebauung, tlw. unrealistisch hohe Mieten und Hochwassergefahr schrecken Investoren ab. Auch in den Ortschaften fehlen Nahversorger.

Leerstand, Billiggeschäfte und kleine, nicht erweiterbare Läden prägen die Altstadt. Darunter leiden verbliebene, etablierte Geschäfte. Die Nachfolgesuche ist oft erfolglos und die Mieten sind oft zu hoch. Kaufland, Sparkasse und Ärztehaus ziehen die Menschen aus der Innenstadt. Wertheim hat Main und Tauber im Wappen, nutzt aber beide Ufer als Parkplatz, statt als Naherholungsgebiet für die Bürger.

Der samstags statt findende Wochenmarkt ist ein Anziehungs- und Treffpunkt für Jung und Alt. Außerhalb der touristischen Hoch-Zeiten findet wochentags in der Wertheimer Innenstadt wenig Leben statt, da viele Bürger arbeiten.

DOnlinehandel und Discounter mit Non-Food Angeboten entziehen Kaufkraft. Innenstädte veröden, dies ist allerdings kein Wertheimer Problem, sondern geht allen Städten dieser Größenordnung so. Hinzu kommt in Wertheim als Minuspunkt das Hochwasser und die geringen Ladenflächen

