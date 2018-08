Wie die Raketen zum Erfolg laufen

Bis zu sieben Kinder zwischen neun und 13 Jahren trainieren einmal die Woche ihre Lauffähigkeiten. © Kellner

Eine neue Läufergruppe macht von sich reden: Die „Running Rockets von Katjas Fitness“. Erste Erfolge für die „rennenden Raketen“ von Trainerin Katja Pfeiffer haben sich schon eingestellt.

Wertheim. In‘s Schwimmbad – das wäre jetzt was. Definitiv besser, als auf der Laufbahn zu stehen. Immerhin, das Thermometer zeigt keine 30 Grad mehr, an diesem späten Nachmittag. So richtig motivierend

...

Sie sehen 8% der insgesamt 5004 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.08.2018