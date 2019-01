Wie Findus zu Pettersson kam

Wertheim.Das „Theater für Kinder“ der Familie Daniel Maatz (Maatz Entertainment) kommt nach Wertheim. Daniel Maatz ist Puppenspieler aus Leidenschaft und möchte den Kindern das Gute vermitteln. Pädagogisch wertvoll inszeniert er seit Jahren Theaterstücke wie „Grüffelo“, „Kasperlegeschichten“ und vieles mehr. Nun ist er mit dem Theaterstück „Wie Findus zu Petterson kam“ am Freitag, 11. Januar, um 15.30 Uhr im Arkadensaal zu Gast.

„Jährlich ändern wir unsere Theaterstücke, sodass wir unser Stammpublikum damit begeistern können“, berichtet Daniel Maatz. „Zufriedene Kinder sind uns eine Herzensangelegenheit. Das Puppenspiel habe ich durch meine Eltern und Großeltern erlernt, es bietet Abwechslung in der Zeit der Tablets und PC, denn unser Theater bietet Live-Entertainment für die ganze Familie“, so Maatz.

„Der neue Nordqvist: So niedlich war Findus noch nie!“, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Es war einmal ein Pappkarton, in dem waren grüne Erbsen drin. Zunächst. Dann als sie aufgegessen waren kam etwas anderes in den Karton: ein kleiner Kater. Ein Geschenk für Pettersson. Und der alte Pettersson hatte ein Gefühl, als wenn man an einem Sommermorgen das Rollo hochzieht und das warme Sonnenlicht hereinströmt. Noch kann der Kater nicht sprechen und noch trägt er keine Hose – aber eines Tages, beim Zeitungslesen, da ist es so weit: „So eine Hose will ich auch haben“, sagt Findus. Was für einen wunderbaren Kater Pettersson doch bekommen hat!

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.01.2019