Wie sieht für Sie in fünf Jahren der Zielzustand aus?

Wertheim ist Erholungsort und größter Wirtschaftsstandort im Main-Tauber-Kreis. Beides ist uns wichtig, und wir wollen, dass das so bleibt. Wir wollen bewusst mit unserer Umwelt umgehen. Der Mittelstand muss auch in Zukunft in Wertheim investieren können. Ohne sichere Arbeitsplätze hat die Stadt keine Zukunft. Extrempositionen jeweils in die eine oder andere Richtung sind der falsche Ansatz und bringen uns nicht weiter.

Eine positive wirtschaftliche Entwicklung und ein gleichzeitiger Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen sind keine Gegenspieler mehr. Es gibt klar definierte Flächen für Gewerbe und Wohnen sowie insbesondere auch Naherholung. Ein runder Tisch mit allen relevanten Akteuren ist eingesetzt und hat sich bewährt. Die Wertheimer Betriebe fühlen sich wohl, haben expandiert und durch neue Betriebe wurden weitere Arbeitsplätze geschaffen.

Investitionsentscheidungen sind vom Konjunkturzyklus abhängig. Wertheim muss daher stets sofort bebaubare Gewerbeflächen, sowie mittelfristig erweiterbare zur Verfügung stellen. Inklusive Verkehrskonzept liegen diese für mögliche Investoren in der Schublade. Unseren Naturraum erhalten wir auch für die nachfolgenden Generationen. Die Belange des Naturschutzes sind daher mit allen Akteuren abgestimmt. Ausgleichsflächen werden perspektivisch bereits vorgehalten.

Wirtschaft und Natur sind in Wertheim im Gleichgewicht, Wertheim ist „Kommune für biologische Vielfalt“ und unsere Weltmarktführer sind auch im Bereich Nachhaltigkeit führend. Das Umweltdezernat ist als zusätzliches Dezernat 4 ebenbürtig angesiedelt und somit unabhängig. Die erweiterten Ressourcen werden zur intensiven Beratung der Unternehmen und Bürger genutzt.

In der Zukunft wünscht sich die FDP mehr Überlegungen, Umweltschutz und Wirtschaft miteinander in Einklang zu bringen. Gespräche auf Gemeinde-Ebene einzelner Interessensvertreter sollten regelmäßig und öffentlich stattfinden. Hier sehen wir vor allem den Gemeinderat gefordert, bei geplanten Bauvorhaben oder Industrie-Entwicklungsfläche miteinander ins Gespräch zu kommen.

Einklang von Investitionen mit Umwelt- und Naturschutz. Wir alle wollen Arbeitsplätze und Wachstum, dürfen das aber nicht um jeden Preis an allen möglichen Stellen von Wertheim unüberlegt umsetzen.

