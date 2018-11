Wieder ein Stück mehr aus der Vergangenheit

Wertheim.„Ich finde es umwerfend“, beschrieb Krimiautorin Elisabeth Herrmann die Stimmung aus Burg Wertheim. Sie war gekommen, um aus ihrem neuesten Roman „Stimme der Toten“ zu lesen. Er ist die Fortsetzung des vor sieben Jahren erschienenen Bestsellers „Zeugin der Toten“.

Eigentlich, so die Autorin, wollte sie gar keine Fortsetzung schreiben, aber ihr Verleger hatte sie dazu überredet. So ganz nebenbei berichtete sie außerdem, dass bereits Teil drei fertig ist und im Frühjahr 2019 erscheinen soll.

Seit ihrem Erstlingserfolg „Kindermädchen“ 2005 hat sich Herrmann immer mehr dem Schreiben gewidmet und ihren ursprünglichen Arbeitsplatz beim RBB, hier war sie im Team der Abendschau, gekündigt. Seitdem schreibt sie Romane, Drehbücher oder auch Kinderbücher. Mehrere ihrer Bücher wurden bereits verfilmt und auch die Reihe um Tatortreinigerin Judith Kepler, die Protagonistin ihres Romans Zeugin der Toten wurde mit Anna Loos bereits im Fernsehen ausgestrahlt. Doch auch viele weitere Filme basieren auf Vorlagen von Elisabeth Herrmann.

Beim Schreiben kommt ihr ihre frühere Tätigkeit als Redakteurin zu Hilfe, denn den Stoff für ihre Geschichten findet sie praktisch „auf der Straße“. Der neue Roman beginnt damit, dass die Geschichte des alten nochmal in groben Zügen erzählt wird, denn viele Leser haben sicher die alten Zusammenhänge um das unfreiwillige Heimkind aus der DDR vergessen. Durch Zufall hatte Judith Kepler ihre Akte an einem Tatort gefunden und so lüftete sich ein wenig das Geheimnis um ihre Herkunft.

Vieles bleibt nebulös

Doch noch lange nicht alles aus ihrer Vergangenheit kommt so zu Tage, vieles bleibt nebulös und hilft die Spannung hochzuhalten. Beim Lesen merkt man Herrmann die Professionalität an.

Sie betont an den richtigen Stellen, ihre Stimme verändert sich und immer wieder ergänzt sie, was sie nicht vorgelesen hat. Da fällt es leicht der Handlung zu folgen. Die rund 30 Zuhörer, die den steilen Weg zur Burg emporgestiegen waren, hingen praktisch an ihren Lippen. Es war auch eine tolle Atmosphäre mit dem gedämpften Licht un der Leselampe für die Autorin.

Herrmann hatte für den Roman viel recherchiert, war dafür sogar auf eine Waffenmesse in London gefahren und die Authentizität der Figuren hat dadurch gewonnen. Der neue Roman spielt im Bankenmillieu und wieder ist es Judith Kepler, die mit ihrer Auffassungsgabe und ihrem Blick für die Kleinigkeiten bei einem Mordfall der Polizei hilft. Sie kommt aber trotzdem gewaltig in Schwierigkeiten, ihre Vergangenheit holt sie immer wieder ein. Letztlich wird es noch ganz spannend und Judith erfährt wieder ein Stück mehr aus ihrer Vergangenheit.

Mit dem dritten Teil löst sich dann alles auf, verspricht Elisabeth Herrmann. Er spielt viel in Odessa am Schwarzen Meer. „Ich war richtig traurig, als ich den letzten Satz geschrieben hatte“, bekannte die Autorin. Für die Erstellung eines Buches rechnet sie grundsätzlich ein halbes bis dreiviertel Jahr. Nun wendet sie sich anderen Projekten zu. Im Moment plant Herrmann eine Serie mit vier Büchern, sicher auch wieder ein Krimi. „Schreiben ist Arbeit“, räumte die Autorin ein und widersprach dem Klischee, dass man so ein Buch nebenbei schreiben kann. Genaue Planung und das konsequente Dranbleiben an der Geschichte sind für Herrmann das A und O. Sie hat meist schon das gesamte Gerüst eines Buches im Kopf bevor sie schreibt.

Nur das Drumherum oder die Nebenbeschreibungen kommen dann noch hinzu. Deshalb denkt Herrmann auch nur an eine Geschichte gleichzeitig, Sonst würde es zu viel werden. Ihre nächsten Verfilmungen im ZDF sind „Schattengrund“ ( Ausstrahlung: 10. Dezember 2018) und „Totengebet“ (Ausstrahlung 7. Januar 2019). Bei der ersten hat sie das Drehbuch selbst geschrieben, bei der zweiten Geschichte erstmals bei einem „Vernau-Krimi“ nicht.

