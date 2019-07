Wieder „rappelt’s im Karton“

Gestern Abend musste bei der Stadtmeisterschaft zunächst einmal wieder der „Platzherr“ aus Reicholzheim ran – und gab mit einem 4:1 gegen den FC Eichel eine klasse Vorstellung ab.

VfB Reicholzh./D. – FC Eichel 4:1

Anpfiff und Tor: Schon in der ersten Minute „rappelt’s im Karton“, wie’s bei jedem Turniertor aus dem Lautsprecher am Spielfeldrand tönt. Tobias Schuhmacher brachte die Jungs in Blau erst einmal spektakulär früh in Führung. Nach dem Torefeuerwerk zum Ende des Sonntags wollte der Turnierausrichter gleich am Montag richtig nachlegen. Der VfB eroberte sich schier unholbare Bälle vom Fuß des Gegners. Doch die Freude über die frühe Führung währte nicht lang. Schon in der 10. Minute glich Giosue Rizzuto zum 1:1 aus. Der FC Eichel war aufgewacht, eroberte sich zusehends Spielanteile, dennoch: Die Chancen gehörten dem VfB, doch der nutzte die Möglichkeiten nicht. Ivo Seubert beispielsweise zog in der 28. Minute über die Latte, Michael Köhler machte es kurz vor dem Pausenpfiff besser: Eine sehenswerte Flanke landete wunderschön platziert im Netz – 2:1. Die zweite Hälfte begann zerfahren, ganz so ohne Kampf wollte der FC Eichel nicht aufgeben. Allerdings vergeblich: Joachim Gattenhof erhöhte in der 48. Minute auf 3:1, und in der Nachspielzeit traf Gattenhof zum zweiten Mal an diesem Abend. – nicht mehr einholbar für den FC.

Das erste Elfmeterschießen des Montagabends endete 5:4 für den FC Eichel.

SV Nassig – Türk. Wertheim 3:1

Nassig begann druckvoll und ging durch Thomas Lausecker in der siebten Minute mit 1:0 in Führung. Der SV machte in einer tempogeladenen Partie weiter Dampf, ließ Türkgücü kaum wirklich zum Zug kommen. Schon in der 14. Minute erhöhte Jann Dworschak auf 2:0. Doch Türkgücü hielt gut mit, mehr noch: Cem Cirakoglu holte in der 22. Minute den Anschlusstreffer. Auch in der zweiten Hälfte dominierte der SV Nassig über weite Strecken die Partie, und erneut war es in der 37. Minute Jann Dworschak, der zum 3:1 traf. Die Mannschaft der Türken kämpfte unerbittlich, hielt das Tempo hoch und versuchte mit aller Macht, doch noch wenigstens den Anschlusstreffer zu erzielen, allerdings ohne Erfolg.

Das Elfmeterschießen der Begegnungen endete 4:3 für Türkgücü.

