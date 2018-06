Wiedersehen mit einer großen Familie

Anzeige

Am Samstagnachmittag berichtete Dr. Peter Geiger von seiner 13-monatigen Motorradtour von Würzburg nach Australien. Diese fand im Gründungsjahr des MC Urwald statt. Den ganzen Tag gab es zudem Videos und Fotos der „Mopped-Feste“ und weitere Vereinsaktivitäten zu sehen. Die Vorband des Abends feierte eine Premiere. Das Duo „Dynamite“ bestehend aus Nils Klinke (18 Jahre) und seinem 16-jährigen Bruder Erik begeisterten mit E-Gitarre und Schlagzeug. Für sie war es der erste Liveauftritt überhaupt. Als Hauptband des Abends unterhielt „Session Lounge“ aus Collenberg mit Classic Rock des vergangenen Jahrhunderts. Nicht fehlen durfte das traditionelle Sauaugenweitspucken auf dem Grillplatz. Natürlich wurde die Zeit am Lagerfeuer genutzt, um über Motorradtechnik und eigene Umbauten an den Maschinen zu fachsimpeln.

Die meisten Teilnehmer des Fests kamen aus einem Umkreis von hundert Kilometern. Einige hatten sich aber auch von weiter her auf den Weg gemacht, um den besonderen Flair zu erleben. So kamen Motorradfahrer aus München, Marburg, und Mannheim und sogar eine kleine Gruppe aus der Schweiz. Viele der Gäste sind schon seit Jahren regelmäßig dabei, manche sogar von Anfang an. Werner Vollmerhausen aus Wetter-Todenhausen in Hessen reist seit 20 Jahren fast jedes Jahr an. Meist sind seine Frau und seine beiden Kinder dabei. „Meine Tochter ist mittlerweile 15. Das erste Mal war sie mit eineinhalb Jahren auf dem Treffen“, blickte er zurück. Alle, die zum Fest kommen, seien super Jungs und sehr freundlich. „Jeder ist hier willkommen“, schwärmte er. Außerdem helfe jeder dem anderen, das mache einfach Spaß. Seine Begeisterung für das Engagement des MC Urwald ist so groß, dass er trotz 210 Kilometer Entfernung im Januar 2018 Mitglied des MC wurde.

Seit fünf Jahren jährlich dabei ist Lars, ein Biker aus Olching bei München. „Es ist ein total netter und lieber Haufen Leute hier“, resümierte er. Auch als Neuer werde man sofort aufgenommen. „Es ist wie eine Familie.“ Lob hatte er für die viele Mühe, die sich die Mitglieder des Veranstalters mit Organisation und Aufbau machen. Um Mitternacht zwischen Samstag und Sonntag stand die Siegerehrung auf dem Programm. Preise gab es für die Gewinner des Sauaugenweitspuckens, aber auch für die größte angereiste Gruppe und die Biker mit der weitesten Anreise.

In der Nacht wartete dann noch eine besondere Showeinlage auf die Gäste. Dazu kam ein heute seltenes Militärmotorrad aus dem Baujahr 1942 mit Allradantrieb angefahren. Dessen Beiwagen entstieg eine leicht bekleidete Dame.

Am Sonntag hieß es Abschied nehmen. Als Erinnerung an das Jubiläumsfest erhielt jeder Biker eine Unterlegplatte aus Holz für den Ständer des Motorrads. In diese war das Vereinsloge des MC Urwald eingefräst. bdg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.06.2018