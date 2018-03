Winter mit Feuer vertrieben

Anzeige

Mondfeld.Die junge Generation lässt sich in Mondfeld für Traditionen begeistern. Dies wurde beim Austragen des „Doudemoo“ am Sonntag deutlich. Dabei erklang der Ausruf: „De Winter hem’ mer fortgetrooche, de Summer bringe mer!“

Beim „Doudemoo“ handelt es sich um eine verkleidete Strohpuppe, die den Winter symbolisiert. Ihren letzten Weg tritt sie immer am Sonntag „Lätare“ drei Wochen vor Ostern an. Begründet wurde die Tradition in der Zeit nach der Pest im 17. Jahrhundert. Für das Austreiben des Winters sind in jedem Jahr die Schülern der achten Klassen, die früheren Abschlussklassen der Volksschule, verantwortlich.

Diesmal fertigten acht Jungen und Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren im Vorfeld die Strohpuppe an. Sie trug sie das Kostüm einer Gärtnerin. Begleitet wurden die Austräger von Eltern und zahlreichen anderen Freunden der Tradition. Dass diese in Mondfeld noch gelebt wird, ist dem Club Linsenrainer zu verdanken. So organisierte dieser im Vorfeld ein Treffen im Alten Rathaus, bei dem die Frühlingslieder geübt wurden. Der Zug mit dem „Doudemoo“ begann mit dem Zwölf-Uhr-Läuten am Standort der früheren Dreschhalle. Dort wurde gemeinsam der „Engel des Herrn“ gebetet. Danach ging es singend durchs Ort, wobei auch das Neubaugebiet am „Breitgewann“ integriert wurde. Es erklangen Frühlingslieder wie „Im schönsten Wiesengrunde“ oder „So scheiden wir mit Sang und Klang“. Am „Alten Holzplatz“ wurde der „Doudemoo“ verbrannt und damit dem Winter symbolisch endgültig den Garaus gemacht.