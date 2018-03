Wintervortragsreihe im Kloster

Anzeige

Bronnbach.Der Eigenbetrieb Kloster Bronnbach veranstaltet in Verbindung mit dem Universitätsbund Würzburg wieder eine Wintervortragsreihe. Die Veranstaltungen finden am Donnerstag, 22. Februar, 1. März, und 22. März, jeweils um 19.30 Uhr im Prälatensaal statt.

Dr. Henning Hintzsche spricht am Donnerstag, 22. Februar, zum Thema „Genomschäden durch Mobilfunkstrahlung und Ganzkörperscanner“. Thematisiert werden unterschiedliche Formen von Strahlung und welche Wirkungen diese auf den Menschen haben können.

Um „Religiöse Gerichtsbarkeit und religiöses Recht im modernen Staat: Saudi Arabien – Israel – Indien – Deutschland“ geht es im Vortrag von Professor Dr. Karl Kreuzer am Donnerstag, 1. März. Der Referent befasst sich neben einem Rückblick auf die Entwicklung in Deutschland bis Ende des 19. Jahrhunderts mit der heutigen Situation in Saudi Arabien, Israel und Indien.