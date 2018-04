„Wir brauchen Ihren Rückhalt“

Das Müll-Problem rund um den Almosenberg will die Stadtverwaltung mit verschiedenen Maßnahmen in den Griff bekommen. Bürgermeister Wolfgang Stein teilte mit, dass der städtische Bauhof das Gelände künftig wöchentlich reinigen wird. Die Landstraße bis zum Autohof übernimmt die Straßenmeisterei, der Betreiber des Autohofs stellt an der Lkw-Ausfahrt einen Müllcontainer auf, die Betreiber der Hymer-World und des Mc Donald’s haben zugesagt, den Müll in ihrem Bereich einzusammeln.

Die Daten der Stadt Wertheim werden bisher über den Zweckverband KIVBF verwaltet. Zum 1. Juli dieses Jahres wollen sich der KIVBF und die beiden weiteren Zweckverbände KDRS und KIRU der Datenzentrale Baden-Württemberg anschließen (Anstalt ITOS). Aus den drei Zweckverbänden wird dann der Gesamtzweckverband 4IT. Der Gemeinderat nahm dies zur Kenntnis und stimmte dem Beitritt zur Datenzentrale und der Vereinigung zu 4IT zu.

In der Gemeinderatssitzung vom 18. Juni soll das Gremium die Vorschlagsliste zur Schöffenwahl aufstellen. Für Wertheim werden zwölf Schöffen benötigt; die Liste des Gemeinderats umfasst doppelt so viele Kandidaten. Bewerbungen sind bei der Stadt Wertheim bis zum 25. Mai möglich. kab