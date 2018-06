„Wir gehen auf dem Zahnfleisch“

Anzeige

Die Besucher des Vortrags erfahren unter anderem, dass das Finanzamt in Tauberbischofsheim aus der Kurmainzischen Kellerei Bischofsheim hervorgegangen ist, irgendwann Großherzoglich Badische Obereinnehmerei hieß und vor ein paar Jahren zur Oberfinanzdirektion Karlsruhe zugeordnet wurde.

Zahlen und Daten

Natürlich würzt Fischer seinen Vortrag mit etlichen Zahlen, beispielsweise über die Entwicklung des Steueraufkommens im Landkreis – von 18 Millionen D-Mark Mitte der 50er Jahre auf 893 Millionen Euro am 31. Dezember 2017 (allerdings inklusive zentral erfasster Erbschafts- und Schenkungssteuer in Höhe von 248 Millionen Euro).

Auch die Anzahl und Ausbildung der Mitarbeiter ist Thema, genauso wie Abgeltungssteuer bei Renteneinkünften. „Stellen Sie den Antrag“, fordert Fischer die Anwesenden mehrfach auf und provoziert damit den Zwischenruf einer Dame: „Das wäre einfacher, wenn Sie wieder einen Sprechtag hier hätten.“

Beim nächsten Punkt im Vortrag, der Arbeitsweise des Finanzamts nach dem Risikomanagementsystem, wird bereits ein Grund deutlich, warum der Sprechtag des Finanzamtes in Wertheim eingestellt wurde. „Wir gehen personell auf der untersten Kante des Zahnfleischs. Wir sind im Prinzip zusammengebrochen. Wir können die Menge gar nicht mehr schaffen“, begründet der Finanzbeamte die neue Arbeitsweise im Amt, in die er ausführlich Einblick gewährt. Mit seinem Vortrag habe er den Anwesenden die Angst vor dem Finanzamt nehmen wollen, sagt Fischer, dessen Zuhörer teilweise recht versiert in Sachen Steuern sind.

Jürgen Küchler, Vorsitzender der Senioren Union Wertheim, hatte diesen Vortrag geplant, weil seiner Meinung nach Behördenkontakte insbesondere für ältere Menschen komplizierter werden. Dies trifft in seinen Augen auch auf das Finanzamt zu.

Die Diskussion

Zentraler Kritikpunkt in Wertheim ist die Einstellung der Beratung durch das Finanzamt vor Ort. Das wird auch schnell in der anschließenden Diskussion deutlich. „Ich verstehe nicht, das man sich in Bad Mergentheim eine Außenstelle leistet und es hier in Wertheim nicht einmal mehr eine Möglichkeit für drei Sprechtage im Jahr gibt“, macht sich einer der Senioren sofort Luft. „Wer war für diese Entscheidung zuständig?“, will er wissen.

„Das Finanzministerium hat es im Jahr 2013 so entschieden und wir halten uns daran. Wenn das Ministerium etwas festlegt, können wir uns nicht darüber hinweg setzen“, sagt Fischer. Als Gründe gibt er die zu geringe Nachfrage und vor allem EDV-technische Probleme an. „Es gibt kein Anliegen, bei dem Sie wirklich persönlich zum Finanzamt müssen. Sie können uns doch jederzeit anrufen. Es kann alles telefonisch geklärt werden.“ Ein deutliches „Nein“ kommt prompt als Zwischenruf. Jemand erzählt von einer alten Dame, die extra mit dem Zug nach Tauberbischofsheim fuhr, um Unklarheiten zu klären. Auch von einer Steuererklärung, die drei Mal hin und her geschickt wurde, weil etwas fehlte, wird gesprochen.

Fischer verweist mehrfach darauf, dass die Behörde lediglich die Erklärung entgegennehmen, aber keine Beratung im eigentlichen Sinn durchführen darf. Dafür seien Steuerberater und Vereine zuständig. Bedingt durch die neuen Arbeitsabläufe im Amt könne man nicht mehr „rausgehen“, erklärt Fischer.

„Was ist sinnvoll? Wenn 200 Leute von Wertheim nach Tauberbischofsheim fahren oder wenn einer von Tauberbischofsheim nach Wertheim kommt? Das frage ich Sie“, donnert jemand los. Jürgen Küchler sieht die Ursache für den Unmut der Bürger in der immer komplizierter werdenden Steuererklärung. „Die Modernisierung des Steuersystems als solches fehlt. Die Probleme für Ältere werden immer größer“, mahnt er an.

Ein Mann aus dem Publikum pflichtet Küchler bei: „Man lässt die alten Leute hier im Regen stehen. Aber für andere Sachen hat die Regierung Geld“, schimpft er. Am Ende einer hitzigen Diskussion versucht Fred Fischer, die erregten Gemüter zu beschwichtigen. „Ich verstehe Ihren Unmut. Deshalb biete ich Ihnen an, melden Sie sich bei uns. Wir sind für Sie da. Aber es sind Grenzen gesetzt, und die kann ich nicht überschreiten.“

Donnerstag, 28.06.2018