„Wir haben um die Sanierung gebettelt“

Die L 2310 ist für einige Anlieger ein rotes Tuch. Ihr schlechter Zustand und die Lärmbelästigung sorgen für Ärger. Doch in Dertingen herrscht für einen Moment Freude.

Dertingen. Nicht immer sorgt eine Straßensperrung für Freude. Im Fall der L 2310 ist es nachweislich ein Grund zur Freude. Und die sah man dem Dertinger Ortsvorsteher Egon Beuschlein gestern an.

Nach dem Hin und Her des Regierungspräsidiums letzte Woche, ob die Straße zwischen Almosenberg und Dertingen nun saniert wird oder nicht, wollte er sich an diesem Tag persönlich davon überzeugen, dass die Bauarbeiten begonnen haben.

„Wir haben regelrecht um diese Sanierung gebettelt“, erzählte er beim Vororttermin. Beim Anblick der gesperrten Straße hat er ein breites Lächeln im Gesicht.

Bis zu 300 Lkw täglich

Schon vor dem Autobahnausbau war die Straße aufgrund der häufig genutzten Umleitung stark frequentiert und in einem dementsprechenden Zustand. Laut Beuschleins Aussage sind zwischenzeitlich bis zu 300 Lkw am Tag durch Dertingen gedonnert. Mit der Fertigstellung der Autobahn sei dieser Verkehr sehr deutlich zurückgegangen. Doch er hat seine Spuren hinterlassen, und das im wahrsten Sinn. Viele Risse, Verdrückungen und vor allem tiefe Spurrinnen sind gebelieben. „Bei Nässe zu fahren, war kein Vergnügen“, erinnerte sich Beuschlein. Inzwischen habe das für die Landstraße zuständige Regierungspräsidium den Abschnitt Richtung Dertingen geflickt, „mehr schlecht als recht“, so der Ortsvorsteher. Um so größer war die Freude in Dertingen, als letzte Woche die Nachricht von der Sanierung eintraf. „Wir sind für jede Straße wirklich dankbar, die in Schuss gehalten wird“, meinte Achim Hörner, Leiter des Tiefbauamts. „Der Umleitungsverkehr durch Dertingen vor dem Ausbau der A 3 hat uns schon viel Kummer bereitet“, fügte er an.

Zum „Heckmeck“ befragt, ob die Sanierung nun kommt oder nicht, winkte er ab. Natürlich war er verwundert, „aber am Ende sind wir froh, dass die Straße gemacht wird.“

In puncto Landstraßensanierung habe die Stadt nur sehr begrenzt Mitspracherecht, weil das Regierungspräsidium dafür zuständig ist. Und das verweist immer wieder auf die ZEB-Liste.

Für die Fahrbahnoberflächen der Bundesfernstraßen wird seit Anfang der 1990er Jahre eine Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) durchgeführt. Dabei werden in festgelegten Intervallen Bundesautobahnen sowie Bundes- und Landstraßen mit Messfahrzeugen erfasst. Aus den ausgewerteten Daten ergibt sich eine Prioritätenliste. Auf ihr war beispielsweise die L 2310 auf Höhe Mondfeld schon einmal gelistet. Nach einer erneuten Befahrung ist dieser Abschnitt nur noch unter ferner liefen zu finden. „Das ist natürlich Mist“ , lautete Hörners Kommentar.

Auf den regelmäßigen Treffen mit den zuständigen Vertretern des Regierungspräsidiums wird auch dieser Abschnitt der L 2310 immer wieder angemahnt. „Dann vertröstet uns die Behörde und versteckt sich immer hinter der ZEB.“

Dabei ist der Abschnitt in Mondfeld bei weitem nicht der einzige an der L 2310, der für Ärger sorgt und durchaus Unterschriftenlisten oder ähnliches nach sich ziehen könnte. Erinnert ist hier an den Lärmschutz auf Höhe Bestenheid. Und wie Egon Beuschlein berichtete, ist auch der Abschnitt der L 2310 hinter Dertingen in einen katastrophalen Zustand.

Doch jetzt will der Ortsvorsteher erst einmal abwarten, ob das Geld für die Sanierung des gesamten Abschnittes zwischen Almosenberg und Dertingen reicht. Wie der Leiter des Baureferats Nord, Dieter Meierhöfer andeutete, solle nur ein Teilstück gemacht werden. „Dann müssen wir dranbleiben. Denn wenn die erst einmal weg sind, haben wir nur noch sehr schlechte Chancen“, überlegte Beuschlein.

