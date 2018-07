Anzeige

„Wir sind Mitglied im SV Mondfeld, da muss man sich engagieren“, betonten die beiden Helferinnen, die am Samstag in der Küche des Sportheims für Nachschub von belegten Ciabattabrötchen, Laugenstangen und Co. sorgten. Die beiden Damen kochten auch Kaffee, schnitten Kuchen sowie Torten auf und übernahmen den Spüldienst. Ein Nachteil habe der Dienst im Hintergrund: Man sehe die spannenden Spiele nicht. Das tat der guten Stimmung der Hintergrundhelfer aber keinen Abbruch. Am Sonntag gab es an der Spülstation ein eigenes Team.

„Wir helfen da, wo wir gebraucht werden“, betonten die meisten Helfer. Eigene Präferenzen für die Aufgabenauswahl stelle man zugunsten des Ganzen gerne zurück.

Auch zu Hause wird für die Veranstaltung gewerkelt. Alleine am Samstag brachten fleißige Hobbybäckerinnen 15 vielfältige Torten und trockene Kuchen ins Sportheim. Manche von ihnen halfen zusätzlich an der Kaffeebar. Für die Stadtmeisterschaft zu backen war für viele von ihnen selbstverständlich. „Wir machen das für jedes Fest“, erklärten sie. Mit dem Backen für das Sportevent verbunden ist auch etwas Bürokratie. Jeder ehrenamtliche Kuchenlieferant muss einen Zettel zu Allergenen in seinem Backwerk ausfüllen. So kann man die Gäste vor Ort ausführlich informieren. Die belegten Brötchen aus der Küche wurden am Samstag von drei jungen Frauen verkauft. Diese zeigten sich von ihren Speisen so begeistert, dass sie zur Mittagszeit eine Werbeoffensive starteten. Da die meisten Besucher zu diesem Zeitpunkt Steaks, Bratwurst und Pommes den Vorzug gaben, warben die Drei in einem charmanten Facebook-Post für ihre Produkte.

Bollerwagen mit Kühlbox

Gut zu tun hatten an allen bisherigen Tagen auch die Helfer am Getränkestand. „Hier zu arbeiten macht Spaß, denn die Gäste, die Getränke holen, sind immer gut drauf“, erzählten sie. Auch die Getränkeverkäufer, die mit ihrem Bollerwagen mit Kühlbox durch das Gelände ziehen, waren bei den Gästen an den bisherige Tagen beliebt. Für die Helfer, die diesen Service bieten, ist der Weg durch die Sonne eine schweißtreibende Angelegenheit.

Hohe Konzentration ist an der Bonkasse gefragt. Sie ist erster Anlaufpunkt für alle, die sich mit einer Stärkung versorgen wollen. Neben Liebe zum Geldzählen sind hier auch Kopfrechenkünste von Vorteil, vor allem wenn der Ansturm groß ist.

Von ihrer „Kommandozentrale“ im grünen Boxtaler Froschwagen aus hat die Spielleitung alles sportlich Wichtige im Blick. Ihre Aufgaben sind vielfältig, sie reichen von der Moderation über die Musikauswahl bis hin zur Dokumentation der Spielergebnisse. Am Samstag hatten Vater und Sohn die Aufgabe von Turnierleitung und Stadionsprecher übernommen. „Es ist toll, dass man von hier aus den Überblick hat“, stellte Gerold Grein fest. Sein Sohn Florian ergänzte, dass man zudem Herr über die Musik sei.

„Die Aufgabe hier ist sehr abwechslungsreich und man hat ständig neue Herausforderungen“, waren sich beide einig. Auch viele organisatorische Fragen mussten die Helfer im Froschwagen während der bisherigen Stadtmeisterschaft klären. Außerdem fungieren sie als Fundbüro, das immer wieder Besitzern ihre verlorenen Schlüssel und Handys zurückgeben konnte. Auch die Vorstände vom SV Mondfeld und SC Eintracht Boxtal waren an allen bisherigen Tagen der Stadtmeisterschaft gefordert.

Für die medizinische Sicherheit von Spielern und Gästen sorgen an allen Spieltagen zwei Helfer der DRK Ortsgruppe Wertheim. Sie haben schon viele Fußballspiele betreut. Wie stark sie gefordert werden, hänge von vielen Faktoren ab, erzählten sie zu Beginn des Turniers. Die Einsatzgebiete der Ersthelfer können von leichten Schürfwunden bis zum Kollaps einer Person reichen. Häufig helfen sie auch bei Insektenstichen.

