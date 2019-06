Wertheim.In diesem Sommer präsentiert das Atelier Schwab im Restaurant „Dinges“ in Wertheim Arbeiten der Langener Künstlerin Nicola Barth. Malerei, die in einer Tradition des abstrakten Expressionismus steht, die aber Spuren des Figurativen in sich trägt.

Mal lasierend, fluide, dann pastos aufgetragen, ist die Farbe besonders bedeutsam. Viel passiert in diesen Bildern: Mal kratzt Barth Strukturen in die Farbe, mal zeichnet sie mit dem Bleistift in das Bild, mal stanzt sie Löcher in ihr Material oder lässt die Farbe verlaufen.

„Wir können die Welt nicht zu Ende denken“, sagt die ebenfalls 1966 geborene Künstlerin. „Meine Kunst hat etwas Erzählendes, ist weiter denkbar, eben wegen ihrer Offenheit“, so Barth. Und der renommierte Kunstkritiker Ludwig Seyfarth resümiert: „Die Malerei … kann physische, psychische, emotionale Befindlichkeiten aus dem Einsatz der Farbe heraus evozieren: das ist bei Nicola Barths Bildern auf paradigmatische Weise der Fall.“

Aktuell sind auch Fotoobjekte aus der Serie „The Cubes“ des in Wertheim und Hamburg lebenden Kunsthistorikers, Texters und Künstlers Marc Peschke zu sehen. In den Fotoobjekten von Marc Peschke geht es wie in seinen anderen Serien um Abstraktion, Transformation und Verschlüsselung des Vorgefundenen.

Die sechseckigen, gefrästen Arbeiten – deren raumgreifender Illusionismus den Betrachter immer wieder staunen lässt und fasziniert – lassen das Publikum zu Zeugen eines inhaltlich komplexen Spiels werden. Unter anderem thematisiert die Serie „The Cubes“ die Transformationen in den Städten: Plakatabrisse, Architekturdetails und Blicke in Leerstände sind wiederkehrende Sujets dieser Fotoobjekte, bei denen es stets auch um eine Auflösung von Vorstellungen über Fotografie geht. Marc Peschke:

„Ich will in ‚The Cubes‘ keine perfekte Illusion eines neuen Raumes schaffen, mag es aber sehr, das Auge des Betrachters zu überraschen. Mir geht es immer darum, neuartige Bilder zu schaffen. Das Finden einer ungesehenen Bildsprache ist für mich ein wirklich entscheidendes Qualitätsmerkmal von Kunst. Ich will Bilder schaffen, die neu sind, packend – die aber auch etwas von der Welt erzählen, in der wir leben. Von den Veränderungen in der Alltagskultur, von dem, was sich auflöst. Von dem, was wir täglich verlieren.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.06.2019