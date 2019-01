In Nassig ging ein ereignisreiches Jahr zu Ende und ein mindestens genauso ereignisreiches 2019 liegt vor dem Dorf. Dies wurde in der ersten Ortschaftsratssitzung des Jahres deutlich.

Nassig. „Wir sind eine starke Dorfgemeinschaft in einem wirklich schönen Ort“, fasste Ortsvorsteher Volker Mohr in der Sitzung am Montag im Nassiger Rathaus zusammen. Neben Rück- und Ausblick stand auch die Ehrung von Blutspendern auf der Tagesordnung. So zeichnete Mohr Erich Weber für 25-maliges Spenden aus. Blutspende sei ein herausragender Beweis sich uneigennützig für andere einzusetzen, lobte er der Ortsvorsteher und verwies auf die Blutspendeaktion am heutigen Mittwoch in der Aula alte Steige.

Das Großprojekt Ersatzneubau Wildbachhalle war bisher in jeder Sitzung der letzten Zeit Thema, so auch diesmal. Mohr berichtete vom Richtfest für den Duschtrakt (die FN berichteten). Zur Halle allgemein betonte er: „Für unsere Ortschaft entwickelt sich damit ein wichtiges Infrastrukturprojekt, dessen Nutzen wir alle in Zukunft sehr schätzen werden.“ Es sei ein enormer Zugewinn für die Dorfgemeinschaft.

Die Indienststellung des Duschtrakts solle im zweiten Quartal erfolgen. Die Bauarbeiten gehen gut voran. Die Fenster sind bereits eingebaut.

Lobende Worte fand Mohr auch für die Nahwärmeversorgung. Am 6. Dezember hatte man das Richtfest des Heizhauses gefeiert. Von dort aus werden zukünftig Halle, Duschtrakt, Feuerwehrhaus und acht Nutzungseinheiten in den Gassenhäusern mit Wärme versorgt. Den Anwohnern der Straße dankte er für ihr Verständnis und ihr Ausharren während den Arbeiten zur Leitungsverlegung. Lange hätten sie mit Einschränkungen und dem Baustellenbetrieb leben müssen.

Bisher wurden in das Großprojekt Halle und Duschtrakt 700 Stunden Eigenleistung investiert. Noch viele hundert Stunden werden folgen. Mohr dankte allen, die schon tatkräftig mitgeholfen haben und warb um zukünftige Unterstützung. „Die Halle mit Duschtrakt ist ein Projekt der Ortschaft, nicht des Sportvereins“, betonte er.

Gut entwickele sich auch das Neubaugebiet „Müllerswiesen“. Von den 13 Bauplätzen seien aktuell acht verkauft und zwei weitere reserviert. Drei Bauplätze seien durch das Vorkommen des Wiesenknopfameisenbläulings noch nicht freigegeben. Auch für sie gebe es schon Interessenten. Er rechne damit, so Mohr, dass das Baugebiet bis Ende 2020 voll bebaut sein wird. Im Rahmen der kreisstadtweiten Überarbeitung der Flächennutzungspläne der Stadt Wertheim hinsichtlich Wohnbebauung werde man auch mögliche Bereiche für weitere Neubauflächen in Nassig konkretisieren.

Rückblick auf 2018

Weitestgehend positiv fiel Mohrs Rückblick auf 2018 aus. Der Ortschaftsrat habe sich zu vier öffentlichen und drei nichtöffentlichen Sitzungen getroffen. Hinzu kamen diverse Besprechungen außerhalb des Protokolls. Im Dezember sei das Pfarrerehepaar Brandt offiziell in sein Amt eingeführt worden. Lobend hob Mohr das reichhaltige kulturelle Vereinsleben im Ort hervor. Es habe gleich mehrere Jubiläen gegeben. Außerdem hätten die Vereine eine große Zahl an Veranstaltungen und Ausflügen geboten.

Das Westernfest habe aufgrund der Brandgefahr im Jahrhundertsommer leider abgesagt werden müssen.

Der Breitbandausbau sei in Nassig zwar vorangegangen, er habe aber im Ort auch deutliche Spuren hinterlassen. Die Telekom habe die Dimension möglicherweise etwas unterschätzt. „Es war eine ausgesprochen schwierige Zeit, die hoffentlich nie wieder kommt.“ Obendrein habe ein Blitzeinschlag im Klingenweg weitere Ausfälle des Telefonnetzes verursacht.

Unzufrieden sei man auch mit dem Umgang mit der öffentlichen Wasserentnahmestelle gewesen. Wegen der Trockenheit habe man entschieden, diese freizugeben. Vorgesehen sei gewesen, dass Bürger dort Wasser für ihre Gärten in haushaltsüblichen Mengen holten. Es sei jedoch einerseits zu „Wassertourimus“ aus anderen Orten gekommen, andererseits sei bei den Mengen übertrieben worden. Mohr: „Wenn sich die Leute nicht an die Regeln halten, machen wir die Abgabestelle eben nicht mehr auf.“ bdg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019