"Wir wollen ein offenes Haus bleiben"

Heike v. Brandenstein

Wertheim. Es ist wieder soweit. Am 10. Mai jährt sich die Gründung des Mutterhauses Frankenstein zum 143. Mal und wird, wie in jedem Jahr, mit einem Gottesdienst gefeiert. Doch in diesem Jahr wird alles anders sein. Schwester Irmgard Stolz, seit 1995 Oberin des Mutterhauses und bereits im vorigen Jahr mit dem Zusatz I. R. für in Ruhe bedacht, wird offiziell vom Amt

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4584 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.04.2009