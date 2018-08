Wird im Schwimmbad Schallmauer geknackt?

Es ist mal wieder Zeit, Mitleid heischend ein wenig zu jammern. Schließlich sind wir mitten in der Phase, die man gemeinhin das „Sommerloch“ nennt.

Wirklich viel passiert nicht – obwohl eine Menge geboten wird – und über das Wetter kann man nun auch nicht jedes Wochenende reden, oder? Heute wäre natürlich ganz besonders dafür geeignet, schließlich fände seit gestern in Nassig Forest das Westernfest statt, wenn den Organisatoren, Cowboys und Indianern nicht das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Insbesondere die große und anhaltende Trockenheit und Hitze.

Die wiederum könnte, wenn es denn mit den heißen Temperaturen noch ein wenig so weitergeht, dazu führen, dass anderen Ortes, im Freibad in den Christwiesen, eine Schallmauer durchbrochen wird, von der man schon glauben musste, dass sie unüberwindbar sei. Die spannende Frage lautet, ob es bis zum Saisonende gelingen wird, die 100 000 Besucherin, den 100 000 Besucher begrüßen zu können.

Es wäre nicht das erste Mal, der Autor dieser Zeilen kann sich noch dunkel daran erinnern, einmal die Gäste Nummer 99 999, 100 000 und 100 001 auf einem Bild abgelichtet zu haben. Aber es ist halt schon sehr lange nicht mehr da gewesen. Immerhin: bei mehr als 80 000 liegt man jetzt bereits.

Ist die neue Feuerwache nun erst oder schon zwei Jahre alt? Manchem kommt es ja so vor, als stünde sie schon ewig so da in der Bismarckstraße. Viele wiederum haben sie zwar schon von außen erblickt, aber noch keinen Blick hineingeworfen. Und wieder andere können sich gar nicht sattsehen daran.

Sie alle und noch manche mehr kamen vor einer Woche zum Tag der offenen Tür. Und zollten dem Gebäude, vor allem aber den Feuerwehrleuten, viel Lob und Anerkennung. Die haben sich das auch verdient und es tut ihnen gut.

Vor allem Kindern und Jugendlichen macht so ein Besuch bei der Feuerwehr und in der Feuerwache immer wieder viel Spaß. Wenn im Anschluss daran der eine oder die andere dann auch noch dort „hängenbleibt“, umso besser. Dann haben sich die Anstrengungen, die so eine Veranstaltung – über den normalen Übungsbetrieb und die Einsätze hinaus – - bedeutet, auch gelohnt.

Gelohnt haben sich die Anstrengungen, die die Kembacherinnen und Kembacher auf sich genommen haben. Ihr neues altes Rathaus kann sich wahrlich sehen lassen. Darüber waren sich alle einig, die den Bürgertreff mit Dorfcafé vergangenes Wochenende besichtigt haben.

Dass da etwas Besonderes gelungen ist, war aber nicht nur sicht-, sondern auch spürbar, selbst für Außenstehende.

Wenn es gelingt, den Gemeinschaftsgeist auch über den Abschluss der Baumaßnahme hinweg zu bewahren, dann werden die erbrachten Eigenleistungen sich als mindestens doppelt wertvoll erweisen.

Wer auf Spaß und Vergnügen aus ist, für den (oder die) ist das Jammern übers Sommerloch natürlich nicht wirklich nachvollziehbar. Denn es ist selbstverständlich schon einiges geboten in Wertheim und der Region. Gut, aufs Westernfest müssen wir zwar – wie schon oben angeführt – verzichten.

Aber seit Donnerstag läuft ja das Burgfilmfest. Und mit dem Wetter scheint Organisator Christian Schlager wieder Glück zu haben. Die Vorhersagen für die nächsten Tage und Abende sind jedenfalls vielversprechend.

In Marktheidenfeld geht die Laurenzi-Messe ins letzte Wochenende, in Miltenberg rüstet man sich für die dortige Michaelis-Messe. Schon eine Weile gelaufen ist unser Altstadtfest.

Immerhin, an manchen Stellen in der Stadt können die, die nicht dabei waren sehen, was für ein Programm sie versäumt haben. Das eine oder andere Plakat hängt ja noch. Und vielleicht machen manche heute ja sogar selbst was los.

Schließlich haben wir den „180818“. Als Hochzeitsdatum ganz gut zu merken.

